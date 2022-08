Chiński rynek nieruchomości w "ciężkiej depresji". "Przetrwają tylko najsilniejsi"

/ CFOTO / ddp images

Zysk największego chińskiego dewelopera spadł w pierwszym półroczu o 91 proc. Rynek nieruchomości jest w ciężkiej depresji - diagnozują władze Country Garden. W trudnym środowisku biznesowym przetrwają tylko najsilniejsi - ostrzegają.

W pierwszej połowie roku grupa Country Garden wraz ze swoimi joint ventures i jednostkami stowarzyszonymi miała 185 mld juanów przychodów, kontraktując sprzedaż 23,5 mln mkw. powierzchni budynków - wskazała spółka w raporcie. To odpowiednio o 39 proc. i 32 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 r. Przychody samej grupy spadły o 31 proc. rdr do 162,36 mld juanów, a zysk netto aż o 91 proc. - do 1,907 mld juanów.

"W 2022 roku sektor nieruchomości stanął w obliczu niezliczonych wyzwań, w tym słabnących oczekiwań rynku, niemrawego popytu i spadku cen nieruchomości" - wskazują władze Country Garden w komunikacie. "Wszystkie te czynniki wywierają rosnącą presję na wszystkich uczestników rynku nieruchomości, który szybko popadł w poważną depresję" - zauważają i dodają, że w surowym środowisku biznesowym "przetrwają tylko najsilniejsi".

Jeszcze mocniejszych słów użyły w ubiegłym tygodniu władze innego giełdowego dewelopera - spółki Midea Real Estate. Ich zdaniem w pierwszej połowie roku zachodziły "głębokie zmiany niewidziane od stulecia", a rynek nieruchomości przechodzi obecnie "okrutny i drastyczny proces przetasowań".

Chińscy deweloperzy borykają się z niedostatkami płynności w obliczu malejącego popytu na mieszkania oraz ograniczeń (administracyjnych i rynkowych) finansowania działalności z innych źródeł - bankowego kredytu czy emisji papierów dłużnych na rynku offshore w Hongkongu. A to skutkuje przestojami w budowach i protestami osób, które latami czekają na opłacone lokale. W efekcie władze w Pekinie nieco złagodziły ostatnio swoją politykę mającą na celu ograniczenie poziomu zadłużenia w sektorze nieruchomości, gwarantując emisje obligacji wybranych deweloperów na rynku krajowym, zachęcając banki do większej podaży kredytu i tnąc stopy procentowe. Priorytetem partyjnej centralni jest jednak obecnie zapewnienie stabilności i spokoju społecznego, a nie ratowanie przelewarowanych przedsiębiorstw. W dłuższym horyzoncie rynek ma zostać oczyszczony, a udział firm państwowych - poszerzony.

Według oficjalnych danych w pierwszym półroczu sprzedaż mieszkań spadła za Murem o ponad 30 proc. Z kolei ze statystyk CRIC wynika, że w przypadku 100 największych deweloperów była aż o połowę mniejsza niż przed rokiem.

Władze Country Garden widzą jednak światełko w tunelu. Jak piszą w raporcie, w czasach kryzysu często nadzieje pozostają żywe. "Gospodarka Chin okazała się odporna, a jej mocne podstawy długoterminowego rozwoju pozostają nienaruszone" - twierdzą. "Nowy typ urbanizacji kraju wciąż ma przed sobą długą drogę, a pragnienie dobrego życia na zawsze pozostanie bliskie ludzkim sercom. Branża nieruchomości będzie istniała zawsze. Konkurencyjne firmy o wysokich wynikach mogą znaleźć niszę na rynku" - dodają. Stojący na czele spółki Mo Bin twierdzi, że chiński rynek nieruchomości wróci na ścieżkę zdrowego rozwoju do czerwca przyszłego roku - donosi "The Wall Street Journal".

W styczniu 2018 r. za akcję Country Garden płacono na giełdzie w Hongkongu przeszło 17 HKD, dziś jest to 2,35 HKD - o ponad 86 proc. mniej.