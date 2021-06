Chiński parlament zatwierdził ustawę przeciwko zagranicznym sankcjom

Chińskie władze zatwierdziły szczepionkę przeciwko COVID-19 dla trzyletnich dzieci

Władze Chin zatwierdziły szczepionkę przeciw Covid-19 rodzimej firmy Sinovac do kryzysowego użycia wśród dzieci w wieku 3-17 lat – potwierdził we wtorek producent preparatu. To pierwszy kraj, który zezwolił na szczepienie tak młodych osób.