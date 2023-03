Chiński miliarder aresztowany w USA. Lista zarzutów jest długa

Chiński potentat nieruchomości Guo Wengui został oskarżony o oszustwa bankowe, malwersacje związane z funduszami inwestycyjnymi oraz pranie brudnych pieniędzy. Przez jego działania inwestorzy mieli stracić około 1 mld dol. Co dziwne, kilka godzin po aresztowaniu, w jego mieszkaniu wybuchł pożar.

Guo, zagorzały krytyk chińskiego rządu, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych, został aresztowany w Nowym Jorku. Ten bliski współpracownik Donalda Trumpa i Steve'a Bannona jest oskarżony o defraudację lub sprzeniewierzenie 1 mld dolarów inwestorów przy użyciu swojej firmy medialnej GTV Media Group, programu pożyczek rolniczych za pośrednictwem Himalaya Farm Alliance oraz kryptowaluty Himalaya Coin. Łącznie przy tym procederze korzystał z 21 kont bankowych - podaje BBC News.

Swoich klientów "werbował" poprzez internet i organizacje non-profit: Rule of Law Fundation i Rule of Law Society. Były one powiązane z grupą, która szerzyła teorię mówiącą, że koronawirus został stworzony w chińskim laboratorium. Jako znany dysydent i krytyk chińskiego rządu zyskał zaufanie wielu członków chińskiej diaspory, którzy stanowią lwią część jego ofiar.

Zamiast wykorzystać 1 mld dolarów w sposób, w jaki obiecał swoim klientom, zainwestował pieniądze w fundusz hedgingowy wysokiego ryzyka. Ponadto kupił sobie luksusowy jacht za 37 mln dolarów, rezydencję w New Jersey o powierzchni 4 tys. metrów kw. i spersonalizowaną wersję samochodu sportowego Bugatti za 4,4 mln dolarów, perskie dywany o wartości 1 mln dolarów czy stojak na drewno kominkowe za 53 tys. dolarów.

Sędzia federalny nie zgodził się na zwolnienie oskarżonego za kaucją.

W oświadczeniu jedna z fundacji Gou określiła zarzuty jako "nieuzasadnione i sfabrykowane przez Komunistyczną Partię Chin". W komunikacie napisano, że nie ma żadnych wiarygodnych dowodów na wytropione przez służby amerykańskie oszustwa.

W sprawie oskarżony jest także William Je określany jako finansista Gou. Posiada on podwójne obywatelstwo: brytyjskie i chińskie (z Hongkongu). Na razie przebywa na wolności. Figuruje jako dyrektor dwóch spółek świadczących usługi finasnowe z siedzibą w Londynie: ACA Capital i Hamilton Investment Management.

Kilka godzin po aresztowaniu w jego mieszkaniu wybuchł pożar. Stało się to w czasie, kiedy FBI przygotowywało się do przeszukania. Na razie przyczyna pojawienia się ognia jest badana - informuje CNN, powołując się na źródła bliskie sprawie.