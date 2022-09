Chiński były wiceminister skazany na karę śmierci za łapownictwo

Wiceszef CIA: Prezydent Chin chce, by wojsko było w stanie zająć Tajwan do 2027 roku

Prezydent Chin Xi Jinping powiedział swoim generałom, że chce, by chińskie wojsko było zdolne do zajęcia Tajwanu siłą do 2027 roku - powiedział w piątek zastępca dyrektora CIA David Cohen. Jak dodał, Xi nie podjął jeszcze decyzji co do samej inwazji, lecz chce mieć taką opcję.