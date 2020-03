Chiny: koronawirus wywrócił sektor usług

Kolejne dane z gospodarki Chin potwierdzają „skalę zniszczeń” dokonanych przez koronawirusa. Indeks PMI dla sektora usług runął jak kamień w wodę.

W lutym indeks PMI dla chińskiego sektora usługowego przyjął wartość 26,5 pkt. wobec 51,8 pkt. w styczniu. To oczywiście najniższa wartość w historii badania prowadzonego od 14 lat oraz największy jednorazowy spadek, co wyraźnie widać na poniższym wykresie. Co więcej, jest to pierwsza w historii wartość poniżej 50 pkt., czyli poziomu oddzielającego okresu ożywienia od recesji.

- Firmy ze wszystkich sektorów raportowały o negatywnych efektach koronawirusa, który doprowadził do zamknięcia zakładów i ograniczeń w transporcie. Nowe zamówienia spadły w rekordowym tempie, zaś liczba pracowników wyraźnie spadła. W efekcie wzrosła też liczba niezrealizowanych zamówień – napisali analitycy firmy Caixin, przygotowującej badanie wraz z IHS Markit.

Warto przypomnieć, że potężny efekt koronawirusa widoczny był także w indeksach PMI z chińskiego sektora przemysłowego. W efekcie łączny wynik indeksu PMI Composite (obejmującego przemysł i usługi) spadł w lutym do 27,5 pkt. wobec 51,9 pkt. w styczniu. To również najniższy odczyt i największy spadek w historii.

- Epidemia koronawirusa w oczywisty sposób odbiła się na chińskiej gospodarce. Należy bacznie obserwować rozdźwięk między nastrojami w przemyśle i usługach. O ile ostatnie działania władz mogły mieć o większy wpływ na firmy przemysłowe, o tyle w sektorze usług firmom trudniej będzie nadrobić straty – napisał Zhengsheng Zhong, główy ekonomista CEBM.

Michał Żuławiński