Chińska sonda Chang'e 5 wylądowała na Księżycu

Zhou: Inflacja oderwana od rzeczywistości, nie uwzględnia cen mieszkań

Wyłączenie ze wskaźnika inflacji cen aktywów, m.in. mieszkań, sprawia, że miara ta jest oderwana od doświadczeń konsumentów - uważa były szef chińskiego banku centralnego. Jego zdaniem wskutek luźnej polityki monetarnej nieruchomości drożeją, co zmusza ludzi do większych oszczędności i dusi konsumpcję. A to ona ma napędzać wzrost gospodarczy Chin.