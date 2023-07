Chińska armia posiada uzbrojone psy-roboty

W chińskiej telewizji państwowej pokazano należącą do armii nowość - uzbrojone czworonożne "psy-roboty" - poinformował amerykański portal specjalizujący się w tematyce obronnej defence blog.

"Psy roboty" mają minimalizować niebezpieczeństwo dla ludzi; można je wysyłać w szczególnie niebezpieczne rejony walk celem wyeliminowania wrogiego wyposażenia lub jednostek.

Chinese semi-autonomous robot dog that's mounted with an assault rifle was spotted during military exercises pic.twitter.com/PDeQtlXtJd