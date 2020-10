Chińska Ant Group szykuje największy giełdowy debiut w historii

fot. B.Zhou / Shutterstock

Chińska spółka Ant Group stojąca za popularną platformą płatności Alipay, zamierza przeprowadzić największy debiut w historii światowych giełd. Wartość akcji, które trafią do inwestorów przekroczy 30 mld dolarów.

Spółka Ant Group – chiński fintech powiązany z Alibaba Group, spółką założoną przez Jacka Ma – podała do publicznej wiadomości ceny akcji w ramach pierwsze oferty publicznej, która równolegle przeprowadzona będzie na giełdach w Hongkongu oraz Szanghaju. Na pierwszym z parkietów cenę ustalono na 80 dolarów hongkońskich (10,32 USD), na drugim na 68 juanów (10,26 USD).

Oznacza to, że łączna wartość oferty wyniesie 34,4 mld dolarów. To więcej od poprzedniego światowego rekordu, który w 2019 r. ustanowił naftowy gigant Saudi Aramco (29,4 mld USD). Przy podanych cenach akcji, kapitalizacja Ant Group sięgnie 310 mld dolarów. To więcej od wielu gigantów z Wall Street, w tym JP Morgan (308 mld USD), PayPal (231,5 mld USD), Netflix (215,7 mld USD) czy Coca-Cola (214 mld USD).

Ant Group będzie też najwyżej wycenianym fintechem na świecie. Spółka kontroluje m.in. Alipay, największą chińską platformę płatności, z której usług korzysta ponad 700 mln użytkowników. Poza samymi płatnościami platforma oferuje także pożyczki, inwestycje czy ubezpieczenia.

- Kiedy ludzie w Chinach chcą za coś zapłacić, nie sięgają po portfel. Sięgają po smartfona – tak potęgę Ant Group i Alipay opisuje dziś „New York Times”.

Jak dodaje gazeta, od czerwca 2019 do czerwca 2020 r., Ant obsłużyła płatności o wartości 17 bilionów dolarów. Dla porównania, w całym 2019 r. PayPal obsłużył 712 mld dolarów. Chińska spółka chwali się, że w szczycie sezonu zakupowego potrafiła obsłużyć nawet 459 000 transakcji na sekundę. Amerykańska Visa przyznaje, że jest w stanie obsłużyć do 65 000 transakcji na sekundę.

W 2011 r. Ant Group została wydzielona z Alibaba Group, która prowadzi znaną również w Polsce platformę e-commerce AliExpress i już zdążyła zadebiutować na giełdach w Hongkongu i Nowym Jorku.

- Gdy w 1999 roku mówił, że zakładana przez niego firma rzuci wyzwanie eBayowi i Amazonowi, ludzie pukali się w czoło i określali go mianem szaleńca – tak o Jacku Ma w 2014 r., przy okazji debiutu Alibaby, pisal Maciej Kalwasiński w artykule „Jack Ma: od nauczyciela do miliardera”. Dziś, jeszcze przed debiutem Alipay, majątek najbogatszego Chińczyka szacowany jest na 60 mld USD.

MZ