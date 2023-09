Chińczycy znaleźli sposób na krytykę przywódcy Chin. Tak obeszli cenzurę

Rząd prowincji Hubei zasugerował we wpisie w chińskich mediach społecznościowych, że konto na Twitterze o nazwie Xi's Moments jest oficjalnym, skierowanym do zagranicznego odbiorcy profilem przywódcy ChRL w Internecie. W ciągu dwóch dni od feralnej publikacji konto zalała fala krytyki pod adresem Xi Jinpinga i rządu w Pekinie, a próbę cenzury internauci kreatywnie obeszli – pisze w środę portal VOA Chinese.

fot. Jason Lee / / Reuters

W poniedziałek władze prowincji Hebei w centralnej części kraju pochwaliły się, że ich publikacja trafiła na "oficjalne zagraniczne konto na Twitterze sekretarza generalnego Xi Jinpinga". Wpis co prawda szybko usunięto z chińskiego serwisu We Chat, jednak jego kopia została opublikowana na Twitterze.

Po rozprzestrzenieniu się wiadomości w komentarzach do publikacji na koncie Xi's Moments (Chwile Xi) zaczęły lawinowo pojawiać się wpisy krytykujące Xi Jinpinga. Moderatorzy konta pośpiesznie wyłączyli możliwość komentowania i ukryli negatywne posty.

Jednak internauci nadal wyrażali swoją krytykę wobec władz w Pekinie, używając opcji "cytuj" wpis, która pozwala na opublikowanie pierwotnego wpisu z własnym komentarzem.

Chińskojęzyczni internauci wykazali się przy tym kreatywnością językową, nawiązując jednocześnie do imienia przywódcy i faktu blokowania komentarzy. W trzysylabowym nazwisko i imieniu podmienili dwa ostatnie znaki służące do zapisu imienia "Jinping" na znaki czytane tak samo, ale znaczące "zakazać komentarzy", co ostatecznie dało wyrażenie "Xi zakazuje komentarzy".

Konto Xi's Moment jest projektem propagandowym anglojęzycznego dziennika rządowego China Daily, który ma na celu promowanie myśli Xi i budowanie jego wizerunku na Zachodzie. Zostało ono założone jeszcze w 2018 r.

Jak zauważa portal VOA Chiense, całe to zamieszanie pomogło zwiększyć zasięg profilu Xi's Moments. Konto, które w poniedziałek miało zaledwie 40 000 obserwujących, w środę po południu obserwowało już blisko 92 tys. osób. (PAP)

krp/ mms/