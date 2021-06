Chińczycy rezygnują z inwestycji w elektromobilność w Polsce

/ PCC Rokita

Shandong Shida Shenghua Chemical Group poinformowała, że wycofuje się z inwestycji w fabrykę komponentów do baterii dla pojazdów elektrycznych, która miała zostać ulokowana w Polsce we współpracy z PCC Rokita - informuje portal Yicai Global. Spółka uzasadnia decyzję przeszkodami regulacyjnymi oraz pandemią koronawirusa. Polska firma donosiła o nieprzedłużaniu umowy z Chińczykami jeszcze pod koniec marca.

W marcu 2019 r. PCC Rokita podpisała z chińskimi partnerami umowę w sprawie rozpoczęcia przygotowań do inwestycji dotyczącej produkcji węglanów organicznych, mających zastosowanie w produkcji baterii dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego, i ich sprzedaży na terenie Europy. Chińczycy mieli objąć 51 proc. akcji w joint venture oraz udzielić licencji na korzystanie z technologii produkcji węglanów organicznych. Z kolei polska spółka zobowiązała się do dostarczenia mediów koniecznych do produkcji.

Zdolność produkcyjna lokalizowanej w Brzegu Dolnym fabryki miała sięgnąć 20 000 ton na rok. Koszt jej budowy był szacowany na ponad 20 mln euro.

W piątek Shandong Shida Shenghua Chemical Group poinformowała, że wycofuje się z inwestycji. Firma nie była w stanie uzyskać zgody władz lokalnych na fabrykę elektrolitów z powodu globalnej pandemii COVID-19 - przytacza komunikat chińskiej spółki portal Yicai Global. Ponadto z powodu epidemii oczekiwane zalety fabryki zniknęły w obliczu niepewności w sektorze nowych pojazdów elektrycznych - dodają Chińczycy.

W reakcji na komunikat notowania chińskiej spółki na giełdzie w Szanghaju zniżkowały o ponad 6 proc.

Tymczasem PCC Rokita jeszcze pod koniec marca informowała o wygaśnięciu umowy z Chińczykami. "Zarząd PCC Rokita, mając na względzie możliwą ewentualną współpracę z firmą Shida w ramach grupy PCC i realizację potencjalnego Projektu poza strukturami PCC Rokita, postanawia nie przedłużać Umowy, pozwalając na jej wygaśnięcie z dniem 31 marca 2021" - napisano w komunikacie z 29.03.2021 r.

W ostatnich latach wiele firm zagranicznych zdecydowało się na budowę zakładów produkujących akumulatory litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych oraz ich komponentów właśnie w Polsce, m.in. koreańskie LG Energy Solutions i SK Hi-tech Battery Materials, belgijski Umicore, brytyjski Johnson Matthey czy chińskie Guotai Huarong i Capchem - informuje "Puls Biznesu". Własne zdolności rozwija również polski biznes. W efekcie Polska stała się największym eksporterem baterii i ich komponentów w Unii Europejskiej.

