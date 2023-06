Chińczycy przycinają „stópki” procentowe

Ludowy Bank Chin zdecydował się na symboliczną i nieco nieoczekiwaną obniżkę pomocniczej stopy procentowej. W opinii analityków jest to dowód na słabość koniunktury w drugiej gospodarce świata.

PBOC obniżył oprocentowanie 7-dniowych operacji repo z 2,0% do 1,9% - czyli o zaledwie 10 punktów bazowych. To pierwsza obniżka tej stopy od sierpnia 2022 roku oraz druga od czasów covidowego luzowania polityki monetarnej z przełomu lat 2019/20.

Stopa oprocentowania 7-dniowych operacji repo w Ludowym Bnaku Chin. ()

To dość niecodzienna zagrywka w wykonaniu banku centralnego ChRL. Zwykle Ludowy Bank Chin najpierw obniża średniookresową (MLF) lub roczną stopę procentową (LPR), a dopiero później dostosowuje stawkę repo. Decyzja co do poziomów MLF oraz LPR ma zapaść w czwartek. Obecnie LPR wynosi 3,65%.

- Obniżka stopy procentowej nie była całkowitym zaskoczeniem dla rynku. Banki komercyjne już wcześniej obniżyły oprocentowanie depozytów, a prezes PBOC wspominał też o wzmocnieniu antycyklicznych dostosowań – skomentował Ken Cheung z Mizuho Bank cytowany przez Reuteresa.

Ze względu na uporczywe trzymanie się polityki „zero covid” (nagle zniesionej dopiero jesienią 2022 roku) gospodarka Chin znalazła się w zupełnie innym punkcie cyklu koniunkturalnego niż reszta świata. Podczas gdy w 2022 roku główne banki centralne ostro podnosiły stopy procentowe, Chińczycy dokonali dwóch niewielkich obniżek (łącznie o 15 pb.) stopy LPR.

Chińska gospodarka wpadła w stagnację i w przeciwieństwie do krajów Zachodu nie doświadczyła postcovidowego boomu napędzanego bezpośrednimi transferami fiskalnymi i potężnym impulsem monetarnym. Dzięki temu Państwo Środka uniknęło także dewastującej inflacji. Oficjalny wskaźnik CPI był w maju zaledwie o 0,2% wyższy niż rok wcześniej. W kwietniu inflacja CPI w Chinach spadła do zaledwie 0,1% względem zeszłorocznego szczytu na poziomie 2,8% we wrześniu ’22. To znacznie mniej niż blisko 10-procentowe poziomy obserwowane jeszcze niedawno w USA czy w strefie euro.

Przy tak niskiej inflacji priorytetem Ludowego Banku Chin jest teraz pobudzenie akcji kredytowej i napędzenie wzrostu PKB. Dlatego też rynek oczekuje, że w czwartek PBOC dokona obniżki głównej stopy procentowej (LPR) oraz zasili system finansowy kolejnym zastrzykiem płynności.

Kosztem takiej polityki jest osłabienie juana względem dolara amerykańskiego. Kurs USD/CNY wzrósł do przeszło 7,16 juanów za dolara i osiągnął najwyższy poziom od listopada. W 2022 roku juan stracił do dolara 8,5%, co było największą stratą w historii względnie płynnego kursu walutowego renminbi.