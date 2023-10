Końcowe odliczanie - najbardziej zadłużony chiński deweloper ma ostatnią szansę. Akcje na historycznych minimach

Giełda po chińsku. XI bierze rynek w swoje ręce, a indeksy spadają Giełda ma ocalić chińską gospodarkę, wypełniając lukę po nieruchomościach. Władze w Pekinie oczekują, że centralne sterowanie rynkiem akcji, zapewni dopływ do strategicznych gałęzi przemysłu. Tylko co na to inwestorzy?