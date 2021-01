Chętnych do szczepień mocno przybyło

fot. hedgehog94 / Shutterstock

Cztery na pięć osób w wieku co najmniej 70 lat deklarują chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 - wynika z sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM.

Według sondażu, obecnie gotowych do przyjęcia preparatu jest prawie 68 proc. badanych, o 25 pkt proc. niż w badaniu sprzed prawie dwóch miesięcy.

Najwięcej zdecydowanych na przyjęcie szczepionki jest wśród osób starszych. W grupie 60–69 lat chętnych (odpowiedzi "zdecydowanie tak" i "raczej tak") jest 81 proc., wśród osób w wieku "70 plus" jest to 76 proc. W poprzednim badaniu było to odpowiednio 63 i 53 proc.

Bardziej skłonni do zaszczepienia są mężczyźni (70 proc.) niż kobiety (65 proc.). Wzrost chętnych do zaszczepienia zaobserwowano we wszystkich elektoratach.

Zdaniem gazety, dużo większe zainteresowanie szczepieniami przeciwko COVID-19 to efekt rozpoczęcia szczepień w Polsce i w innych krajach, a także głośnej w ostatnich dniach "afery celebryckiej". "Nagłośnienie w mediach przypadków sławnych i bogatych osób, które zaszczepiły się poza kolejnością, mogło przekonać wahających się, że szczepionka jest pożądanym, rzadkim dobrem i warto się szczepić. Zadziałał znany z psychologii efekt niedostępności" - pisze "DGP".

Sondaż United Surveys przeprowadzono 9 stycznia metodą CATI, na próbie 1000 Polaków.(PAP)

