Chętni na kupno Manchesteru United. Katarczycy z rekordową ofertą w historii?

Zainteresowanie katarskich inwestorów przejęciem Manchesteru United wspiera kurs akcji klubu notowanego na nowojorskiej giełdzie. Oferta może okazać się rekordowa w historii sprzedaży drużyn sportowych. Wśród innych potencjalnych nabywców wymienia się Elona Muska i Jima Ratcliffe'a – jednego z najbogatszych Brytyjczyków.

fot. Settawat Udom / / Shutterstock

Doniesienia z początku lutego o zainteresowaniu katarskich inwestorów przejęciem wystawionego na sprzedaż klubu piłkarskiego Manchester United nabierają rumieńców. W poniedziałek, powołując się na swoje źródła w państwowym funduszu inwestycyjnego Qatar Investment Authority, Bloomberg napisał, że oferta zostanie złożona do końca tygodnia.

Akcje klubu notowane na giełdzie w Nowym Jorku rosły o ok. 2,5 proc. do 24,13 dol. Pierwsze doniesienia o katarskim zainteresowaniu, które pojawiły się w brytyjskiej prasie w połowie zeszłego tygodnia za sprawą publikacji "Daily Mail", podniosły kurs akcji Czerwonych Diabłów do 25,39 dol. i był to najwyższy poziom od wakacji 2018 r.

Tradingview

Obecny kurs klubu z Old Trafford daje giełdową kapitalizację na poziomie ok. 4 mld dolarów. To ponad dwa razy więcej niż jeszcze w listopadzie 2022 r., zanim rodzina Glazerów, aktualnych właścicieli klubu, ogłosiła chęć sprzedaży Manchesteru United. To jednak znacznie mniej, niż oczekują sami sprzedający. Według brytyjskiej prasy Glazerowie liczą na oferty na poziomie 6 mld funtów, czyli ok. 7,25 mld dolarów.

Na tyle, według portalu Arabian Business, miałaby opiewać oferta katarskich inwestorów. Gdyby okazała się prawdziwa i doszło do transakcji, Manchester United stałby się najdrożej sprzedanym klubem sportowym na świecie.

Póki co, to miano nosi klub z amerykańskiej ligi NFL, Denver Broncos, który w 2022 r. został kupiony przez Roba Waltona, jednego ze spadkobierców fortuny opartej o imperium detalicznej sieci Walmart, za 4,65 mld dolarów. W ubiegłym roku konsorcjum kierowane przez Todda Boehly'ego, amerykańskiego miliardera, kupiło Chelsea Londyn od rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza za ok. 3 mld dol. Informacje o kwocie bliskiej 5 mld dol. dotyczą też zadeklarowanych inwestycji w klub, w tym m.in. przebudowę Stanford Bridge.

Oferty kupna Manchesteru United mają spłynąć do piątku 17 lutego. Katarska oferta nie będzie jedyną, ponieważ w grze o przejęcie jednego z najpopularniejszych klubów piłkarskich na świecie jest także jeden z najbogatszych Brytyjczyków, sir Jim Ratcliffe, twórca chemicznej Grupy Ineos, który współpracuje nad propozycją z JP Morgan i Goldman Sachs. Jego majątek jest wyceniany przez Bloomberga na ok. 13,4 mld dolarów.

Spodziewana jest także oferta z Arabii Saudyjskiej, a ostatnio "Dail Mail" łączył Elona Muska z rolą potencjalnego nabywcy United, przypominając jego wcześniejsze tweety o tym, że to jego ulubiona drużyna z dzieciństwa, i powołując się przy tym na bliżej nieokreślone źródła, które sugerują, że Musk „śledzi sytuację i się zastanawia”.

Manchester United został kupiony w 2005 r. za 790 mln funtów przez rodzinę Glazerów, która ma większościowy pakiet. Od 2012 r. drużyna jest notowana na Wall Street. Przejęcie klubu wiąże się z pokryciem olbrzymiego zadłużenia, które ma sięgać 660 mln funtów.

Michał Kubicki