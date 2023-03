Chcieli wtargnąć na posiedzenie rządu. Tak strajkują nauczyciele w Portugalii

Zarobki nauczycieli. ZNP żąda 20-proc. wzrostu wynagrodzeń, związek złoży projekt w Sejmie

Zarobki nauczycieli to temat, który wraca jak bumerang i to przeważnie pod hasłem "podwyżki". ZNP poinformował, że ma gotowy projekt w tej sprawie i domaga się 20-procentowego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 lipca. Przedstawiciele związku zapowiedzieli, że złożą go w Sejmie 9 marca.