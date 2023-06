Chcesz wspierać start-upy? Te konkursy są dla ciebie

Od rękawicy do demakijażu do globalnej marki kosmetycznej Wszystko zaczęło się ponad dekadę temu od rękawicy do zmywania makijażu wodą wymyślonej przez dwie absolwentki marketingu. Dziś portfolio marki GLOV to kilkanaście innowacyjnych produktów sprzedawanych w ponad 70 krajach. O drodze do sukcesu polskiej firmy i najnowszych planach rozmawiamy z Ewą Dudzic, współzałożycielką Phenicoptere, właściciela marki GLOV.