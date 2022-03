Chcesz wiedzieć, na co idą twoje pieniądze z PIT? Sprawdź to online

PIT na wagę złota. Miasta zabiegają o podatników i rozdają nagrody

Miasta zachęcają do rozliczenia PIT. Kuszą mieszkańców dodatkowymi punktami podczas rekrutacji dzieci do żłobków, szkół czy przedszkoli, darmowymi wejściówki do ZOO, muzeum oraz niższymi cenami biletów w komunikacji miejskiej. To tylko część benefitów, na które można liczyć. Organizowane są także loterie podatkowe, w niektórych można wygrać nawet 100 tys. zł. – wynika z analizy Bankier.pl.