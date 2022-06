Chcesz pracować zdalnie? W tej branży będziesz miał to zapewnione

fot. Lordn / / Shutterstock

Ponad 90 proc. specjalistów z firm IT deklaruje, że pracuje w pełni zdalnie lub hybrydowo – wynika z raportu NoFluffJobs. Brak konieczności pojawiania się w biurze jest w tej branży standardem. Blisko co drugi pracownik wskazuje, że jeżeli miałby pracować stacjonarnie, to będzie szukać nowego pracodawcy.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez NoFluffJobs, praca zdalna w branży IT to codzienność. Wykonywanie swoich obowiązków przez cały tydzień poza biurem deklaruje bowiem 61 proc. specjalistów. Co czwarty natomiast pracuje w modelu hybrydowym, pozostając w domu od dwóch do czterech dni w tygodniu. Brak takiej możliwość wskazało zaledwie 4,4 proc. badanych.

Dane przedstawione przez portal są jeszcze ciekawsze jeśli porównany je z wynikami obejmującymi pozostałe branże. Raport CBRE opisywany przez nas szerzej tutaj wskazuje, że blisko 70 proc. firm szykuje się do powrotu pracowników do biur. Proces ten ma nastąpić w perspektywie najbliższego miesiąca lub dwóch i z początku być dobrowolny, choć firmy „zastrzegają, że w przyszłości mogą zostać narzucone zasady dotyczące frekwencji w biurach”.

W sektorze przedsiębiorstw nowych technologii narzucenie pracownikom pracy stacjonarnej nie odniosłoby zamierzonego skutku. Jak wynika z analizy NoFluffJobs, praca zdalna lub hybrydowa jest ważnym aspektem dla 96 proc. ankietowanych. Jednocześnie co drugi badany (56 proc.) odpowiedział, że w przypadku zabrania mu przywileju pracy z domu, będzie on szukać nowego pracodawcy.

Praca zdalna – więcej blasków niż cieni

Specjaliści IT oceniają przejście na pracę zdalną na plus. Zdaniem 62 proc. wykonywane swoich obowiązków głównie z domu w płynęło pozytywnie na ich samopoczucie. Negatywnie tę zmianę ocenia blisko co dziesiąty badany. Jednocześnie zmiana sposobu pracy nie wpłynęła źle na produktywność, a wręcz przeciwnie – taką opinię wyraziło blisko 58 proc. respondentów.

Jako największe atuty pracy z domu ankietowani wymienili m.in. brak dojazdu do biura (40 proc. głosów), możliwość pracy z dowolnego miejsca (18 proc.), zwiększoną wydajność w pracy (11,5 proc.) oraz więcej czasu dla rodziny (9 proc.). Jednak wykonywanie obowiązków służbowych poza siedzibą firmy ma też swoje cienie.

W przypadku minusów pracy zdalnej ankietowani nie wskazali jednego, najbardziej uciążliwego problemu. Głosy rozchodziły się niemal po równo pomiędzy trudnościami w komunikacji z innymi (20 proc.), poczuciem samotności (18,6 proc.), problemami z rozgraniczeniem pracy od życia prywatnego (18,4 proc.) oraz rozpraszaczami w domu (15 proc.).

Jak branża IT wydaję się być prekursorem we wprowadzeniu pełnej dowolności w wyborze miejsca pracy, tak nie przetarła ona w szerszej skali szlaków wsparcia pracowników w pracy z domu. Blisko co trzeci ankietowany przyznał, że otrzymał dodatkowy sprzęt od pracodawcy, mający pomóc mu w wygodnym wykonywania swoich obowiązków. Co dziesiąty natomiast otrzymał ekwiwalent na organizację miejsca pracy.

Organizacja miejsca pracy czy zwrot kosztów za pracę z domu będą niedługo należały do obowiązków pracodawców. Ma to zagwarantować nowa ustawa dotycząca regulacji pracy zdalnej, na którą rynek pracy czekał od ponad dwóch lat. Jednak część zapisów zdaniem ekspertów wydaje się niedoprecyzowana, więc jak to będzie działać w praktyce, dowiemy się dopiero po wejściu przepisów w życie.