(Nie)bezpieczna szutczna inteligencja. Czy 100 milionów osób może się mylić? Lepiej być czujnym

Nie będzie buntu maszyn? AI obiecała, że nie ma zamiaru się sprzeciwiać ludziom Uff. To ulga. W końcu roboty w Genewie zapewniły, że nie tylko nie zamierzają buntować się przeciwko ludzkości, ani kraść miejsc pracy. Za to dość niejasno odpowiadały na pytania, czy powinny podlegać ściślejszym przepisom. Co jak co, ale jeśli uczą się na bieżąco od ludzi, to obietnice te należy traktować z dużą rezerwą.