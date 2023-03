ChatGPT ma polskiego ojca. To on zakładał start-up z Elonem Muskiem

Chat GPT to może być technologiczny przełom nie tylko ostatnich miesięcy, ale może dekady. Nie każdy jednak wie, że jednym z ojców sukcesu jest Polak Wojciech Zaremba, który start-up zakładał z Elonem Muskiem.

Chat GPT od OpenAI to przełom nie tylko ostatnich miesięcy, a być może dekady. Sztuczna inteligencja robi zawrotną furorę, a w tym tygodniu udostępniono jej kolejną, ulepszoną wersję. Poprzednia wersja prawie mogłaby zostać amerykańskim lekarzem. Nie każdy jednak wie, że jednym z ojców sukcesu AI jest wybitny naukowiec, a do tego Polak — Wojciech Zaremba.

Złote dziecko — imponująca kariera naukowa

Wojciech Zaremba pochodzi z Kluczborka. Od dziecka pociągały go nauki ścisłe — matematyka, informatyka, chemia i fizyka. W 2007 roku Zaremba, mając 19 lat ,reprezentował Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Wietnamie — zdobył wówczas srebrny medal.

Kształcił się na najlepszych uczelniach świata. Ukończył Uniwersytet Warszawski oraz Politechnikę w Paryżu (Ecole Polytechnique). Został również stypendystą North American Google PhD Fellows w 2015 roku, doktoryzował się na New York University, gdzie w 2016 roku obronił pracę doktorską o uczeniu maszynowym. Doktorat ukończył w 2,5 roku, chociaż standardowo studia doktoranckie na NY University powinny trwać 5 lat.

W 2017 roku trafił na listę „Forbesa” najbardziej wpływowych Polaków przed 30. rokiem życia.

Pracował z największymi — w Google i Facebooku

Pracował m.in. dla firmy NVIDIA, a także w Google Brain (gdzie zajmował się sieciami neuronowymi) oraz w Facebook Artificial Intelligence Research. W 2015 roku Zaremba wraz z m.in. Elonem Muskiem, Samem Altmanem i Peterem Thielem założył OpenAI, firmę badawczą zajmującą się sztuczną inteligencją (AI). W 2019 roku firma pozyskała 1 mld dolarów finansowania. Ale workiem z pieniędzmi sypnął w styczniu 2023 r. Microsoft, któy ogłosił, że zainwestuje 10 mld dolarów.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej sztucznej inteligencji. Choć społeczeństwo może być sceptycznie nastawione, rewolucji nie da się już chyba zatrzymać. Nawet w Polsce trwają prace nad umożliwieniem wsparcia botami pracy lekarzy.

Sztuczna inteligencja jak prąd — trafi pod strzechy

"ChatGPT jest całkiem sensownym produktem, ale sporo mu jeszcze brakuje do ideału. To tylko demonstracja naszych możliwości. Próbka, która pokazuje, w jakim kierunku rozwija się technologia sztucznej inteligencji i do czego można ją wykorzystać. Widać chociażby to, że w ciągu kilku najbliższych lat mogłaby zrewolucjonizować edukację" — mówi Wojciech Zaremba, cytowany przez Forbes.pl.

"Biorąc pod uwagę, że sztuczna inteligencja ma szansę zmienić praktycznie każdy element naszego życia, porównałbym ją raczej do prądu. Zanim powstał, trudno było sobie wyobrazić, do czego może być używany. Niektórzy sądzili, że da się przy jego pomocy rozświetlić pomieszczenie, ale nikt nie przypuszczał, że przyczyni się do powstania radia czy komputera. A teraz prąd jest wokół nas. I podobnie będzie z AI" - dodaje.



