ChatGPT i fake newsy. Pierwszy Chińczyk aresztowany za publikacje

Kolejna chińska fabryka na Węgrzech. Tym razem wyprodukuje baterie Chińska firma Eve Energy, dziewiąty największy na świecie producent baterii do samochodów elektrycznych, wybuduje fabrykę w Debreczynie we wschodnich Węgrzech - poinformował we wtorek minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.