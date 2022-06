Chaos na brytyjskich lotniskach. "Nie sprzedawajcie biletów"

fot. Peter Jordan / / The Sun/News Licensing

British Airways i Easy Jet tylko 1 czerwca anulowały około 150 lotów. Turyści wściekli są na biura podróży, które sprzedają bilety, nie wiedząc, czy wycieczki się odbędą. Rząd usiłuje zaradzić sytuacji, wzywając policję. To jednak dopiero początek problemów.

- Rzeź - tak pasażerowie opisywali swój początek podróży brytyjskim mediom. - Przejście przez wszystkie formalności zajęło nam ponad 2,5 godziny. Później czekaliśmy na nadanie bagażu. Teraz, choć jesteśmy już w samolocie, znowu mamy opóźnienie ok. 50 minut z powodu braków w personelu naziemnym - dodają. Inni, wracający z wojaży na Wyspy, muszą m.in. czekać na odbiór bagażu około 3 godzin.

Problemy ze startem w środę dotyczyły lotnisk Heathrow (odwołano 124 loty krótkodystansowe) oraz Gatwick, na którym pasażerowie Easy Jet nie polecieli do takich miast jak Bolonia, Barcelona, Praga, Kraków i Edynburg. Z kolei Tui Airways odwołuje codziennie sześć lotów z Manchesteru. To stanowi około 25 proc. wszystkich startów tego przewoźnika. Łącznie w samą środę nie odbyło się około 20 proc. lotów.

Nic dziwnego, że pasażerowie kłębili się na lotniskach w oczekiwaniu na upragnione wezwanie do bramek, a rząd, w tym Dominik Raab, wicepremier, jest wściekły. Wypomniał bowiem liniom lotniczym, że nie zważały na wcześniejsze ostrzeżenia z Downing Street, nawołujące do zwiększenia zatrudnienia. Wskazał także, że otrzymali 8 mld funtów wsparcia, dlatego nie mogą narzekać, że na nowe etaty zabrakło funduszy.

- Nie sądzę, by operatorzy linii lotniczych przeprowadzili rekrutację, którą powinni byli zrobić już dawno. Nie skorzystali z naszych rad - dodaje Raab, przywołując słowa sekretarza ds. transportu Granta Shappsa. Miał on od miesięcy rozmawiać z branżą turystyczną, by nie sprzedawali zbyt dużej liczby lotów i wakacji, gdyż pociągnie to za sobą chaos. Co więcej, oskarżył o "poważną nadwyżkę sprzedaży". W podobnym tonie wypowiadają się związki zawodowe.

Doszło do tak kuriozalnych sytuacji, że jeden pilot na lotnisku w Manchesterze wezwał policję. Funkcjonariusze pomogli wysiąść z samolotu setkom pasażerów. Wcześniej przez dwie godziny pakowano do maszyny bagaże, co spodowdowało, że wieża nie wyraziła zgody na start na Teneryfę. "Uziemieni" pasażerowie czekali na możliwość wyjścia z maszyny i powrotu do domów, jednak nikt się nie pojawiał. Po kolejnych trzech gdzinach pilot stracił cierpliwość i zadzwonił pod nr 112. Nie mógł bowiem sam wypuścić pasażerów, gdyż znajdowali się zbyt blisko pasa startowego. Zamiast więc upragnionych wakacji, podróżni spędzili kilka godzin na lotnisku.

Przewoźnicy i lotniska ripostują, że rząd ograniczenia dotyczące zatrudniania personelu zniósł w marcu, więc nie mieli zbyt wiele czasu na rekrutację. - Wszyscy staramy się przywrócić personel do pracy - argumentuje Luke Farajallah, ekspert z Specialist Aviation Services. - Zatrudnionych ludzi nie możemy od razu "rzucić do pracy". Muszą przejść odpowiednie szkolenia. Loty, które dziś są odwoływane, były w sprzedaży już od 6 miesięcy i myślę, że linie lotnicze udostępniły bilety w dobrej wierze - dodaje.

Dokument opracowany przez stowarzyszenie linii lotniczych Airlines for Europe zaznacza, że z podobnymi problemami branża będzie się zmagać przez dużą część sezonu letniego. Zdaniem ekspertów można temu zapobiec przez podwyższenie płac załodze oraz przyspieszeniu prac legislacyjnych rządu nad weryfikacją pracowników.

Przypomnijmy, że to jeszcze nie szczyt sezonu urlopowego na Wyspach. Ten spodziewany jest za około 6 tygodni, kiedy zaczynają się m.in. szkolne wakacje. Operatorzy nie mają więc wiele czasu na naprawę sytuacji, by nie dochodziło do podobnego chaosu. Na razie jak widać trwa przerzucanie odpowiedzialności.

aw