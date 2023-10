Chaos komunikacyjny w Rzymie. Tysiące urzędników wrócą do pracy zdalnej

Włoski Inspektorat Pracy zawiesił kary dla lekarzy za pracę po godzinach podczas pandemii Włoski Inspektorat Pracy zawiesił kary finansowe wymierzone lekarzom ze szpitala w Bari w Apulii za to, że pracowali za dużo podczas pandemii. Sprawa kar wywołała zdumienie we Włoszech, a oburzony dyrektor pogotowia ratunkowego, który otrzymał grzywnę w wysokości 27 tysięcy euro, napisał list do prezydenta Sergio Mattarelli.