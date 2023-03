Ceny żywności wciąż szaleją. I bolą bardziej, niż wskazują dane

Słynna czekolada zmienia opakowanie. Nie może na nim widnieć alpejski szczyt

Koniec z Matterhornem na słynnym trójkątnym opakowaniu czekolady Toblerone. Firma ma go usunąć w związku z przeniesieniem części produkcji ze Szwajcarii na Słowację. Ma to związek z surowymi zasadami "szwajcarskości", które obowiązują do 2017 roku.