Ceny żywności w Wielkiej Brytanii spadają. To pierwszy raz od ponad dwóch lat

We wrześniu były one o 0,1 proc. niższe niż w sierpniu - poinformowało we wtorek Brytyjskie Konsorcjum Handlu Detalicznego (BRC). Jak wyjaśniło BRC, głównym powodem spadku cen żywności jest rosnąca konkurencja między supermarketami.

fot. AL Robinson / / Shutterstock

BRC podało też, że wzrost cen żywności mierzony rok do roku spowolnił we wrześniu do 9,9 proc. wobec 11,5 proc. w sierpniu i był to pierwszy przypadek od sierpnia 2022 roku, by ten wzrost cen był na poziomie jednocyfrowym. Z kolei wzrost cen wszystkich produktów w supermarketach, nie tylko żywności, spowolnił we wrześniu do 6,2 proc. w skali roku, co również było najniższym poziomem od ponad roku.

Prezes BRC Helen Dickinson powiedziała, że konsorcjum spodziewa się dalszego spadku cen w handlu detalicznym do końca roku, ale ostrzegła, że czynniki ryzyka nadal się utrzymują. "Nadal jednak istnieje wiele zagrożeń dla tego trendu: wysokie stopy procentowe, rosnące ceny ropy naftowej, globalne niedobory cukru, a także zakłócenia w łańcuchu dostaw spowodowane wojną na Ukrainie" - oświadczyła.

W sierpniu roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii spadła do 6,7 proc., co jest najniższym poziomem od lutego 2022 r.

Rosnące w ciągu ostatnich dwóch lat ceny żywności w istotnym stopniu przyczyniły się do kryzysu kosztów utrzymania. Spowodowały też zauważalne zmiany w zachowaniach konsumenckich, czego przejawem jest to, iż po raz pierwszy do czwórki największych sieci supermarketów weszło niemieckie Aldi, gdzie średnie ceny produktów są najniższe.

Z Manchesteru Bartłomiej Niedziński

bjn/ ap/