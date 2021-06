Ceny żywności na świecie nieprzerwanie rosną

fot. FamVeld / / Shutterstock

Indeks cen żywności na świecie w maju wzrósł do 127,1 pkt. ze 121,3 pkt. w kwietniu - wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Kwietniowy wzrost był dwunastym wzrostem z rzędu. Majowy wzrost stanowił największy wzrost miesiąc do miesiąca od października 2010 roku. Jest to poziom najwyższy od września 2011 roku.

Autorzy badania podają, że wzrost w maju odzwierciedlał wzrost cen olejów, cukru i zbóż oraz wzrost cen mięsa i nabiału.

W maju 2020 roku indeks był na poziomie 91,0 pkt.

