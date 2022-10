Ceny zniczy na Wszystkich Świętych startują od 1,29 zł

fot. Jacek Szydlowski / / FORUM

Ceny najtańszych, małych zniczy zaczynają się od 1,29 zł za sztukę. Więcej trzeba zapłacić za te, które mają płonąć przez dwa dni. Ich koszt waha się w granicach od 8,99 zł do 26,99 zł. Przeanalizowaliśmy ceny zniczy w popularnych sieciach spożywczych przed zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych. Sprawdź, ile zapłacisz.

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki. Na 1 listopada, zgodnie z tradycją, cmentarze zapełnią się kolorowymi kwiatami oraz setkami płonących zniczy. Ich ceny w tym roku zaczynają się od 1,29 i mogą sięgnąć nawet kilkuset złotych.

Cena zniczy mocno w górę "Z analizy ofert blisko 19 tys. sklepów, przeprowadzonej przez UCE Research i Hiper-Com Poland, wynika, że znicze podrożały rdr średnio o 19,1 proc. Najbardziej widać to w supermarketach – wzrost o 38,2 proc. Dalej w zestawieniu są hipermarkety – 33 proc., dyskonty – 23 proc., a także sieci convenience – 19,8 proc." - wskazano w podsumowaniu badania UCE Research i Hiper-Com Poland przekazanego PAP. Jak dodano, jedynie w sklepach typu cash and carry został odnotowany spadek ceny - o 4,8 proc.

Ceny zniczy w 2022 r.

Porównaliśmy ceny zniczy w popularnych sieciach sklepów spożywczych. Produkty podzieliśmy na trzy warianty ze względu na czas palenia (małe znicze - do 30 godzin; średnie - pomiędzy 30 a 40 godzin; duże - powyżej 40 godzin). Koszty zniczy uzależnione są również od sposobu wypełnienia. Taniej można kupić znicze z wkładem, od tych zalewanych, nie jest to jednak regułą. Mniej zdobne znicze również, co do zasady, mają niższą cenę od tych zawierających kształt róży, serca, czy postać aniołka zamieszczony za produkcie.

Porównanie cen zniczy 2022 r. w marketach Sklep Znicze małe Znicze średnie Znicze duże Aldi 3,99 - 7,99 zł 9,99 - 16,99 zł 24,99 zł Auchan 1,29 - 7,99 zł 7,99 - 14,99 zł 7,99 - 79,99 zł Biedronka 3,49 zł 19,99 - 29,99 zł 34,99 - 49,99 zł Carrefour 2,79 - 9,99 zł 12,49 - 17,99 zł 21,99 - 35,99 zł Dino 5,99 - 9,99 zł 13,99 - 19,99 zł 24,99 - 34,99 zł Intermarche 5,24 - 11,99 zł 12,99 - 26,99 zł 29,99 - 49,99 zł Kaufland 5,99 - 8,99 zł 14,99 zł 19,99 zł Lidl 2,65 - 9,99 zł 16,99 zł 20,99 zł Netto 1,65 - 3,99 zł 8,99 - 15,99 zł 23,99 - 29,99 zł Polomarket 6,99 - 11,99 zł 8,99 - 15,99 zł 34,99 - 47,99 zł L'eclerc 2,99 - 9,99 zł 8,99 - 9,99 zł 7,99 - 89,99 zł Źródło: Bankier.pl na podstawie ofert sklepów, stan na 19.10

Znicze można zamówić online. Lista sklepów internetowych nie jest bardzo bogata, ponieważ zdecydowana większość to oferty sprzedaży hurtowe. Można jednak znaleźć portale oferujące sprzedaż dla klientów indywidualnych. Trzeba się śpieszyć, tańsze modele zniczy szybko znikają z wirtualnych półek.

W niektórych sklepach internetowych ceny są niższe od tych w marketach spożywczych. Z reguły korzystniej jest kupić znicze w wielopakach. Doliczyć trzeba dostawę, czyli około 10-15 zł. Jednak przy zakupach powyżej 99 zł można liczyć na brak dodatkowych kosztów związanych z transportem zamówienia. Znicze są dostępne do kupienia także na lokalnych bazarach lub na stoiskach przy cmentarzach.

Najwięcej trzeba zapłacić za znicze artystyczne. Ich ceny rozpoczynają się w granicach 119-130 zł i sięgają do kilkuset złotych za sztukę. Za te wykonane ze złota, czy granitu kupujący zapłacą około 500 zł. Podobnie kosztują lampiony ze stali nierdzewnej. Do ceny należy doliczyć jeszcze opłatę za wkład, ponieważ z reguły są sprzedawane bez niego.

DF