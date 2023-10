Zima coraz bliżej. Ile trzeba zapłacić za tonę węgla?

W ubiegłym roku o węgiel nie było łatwo, a ceny mocno wystrzeliły w górę. Rząd co prawda ściągnął miliony ton surowca do kraju, ale ten był wątpliwej jakości. Część gmin została z hałdami niesprzedanego węgla. Jak sytuacja wygląda po roku?

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Wysokie ceny węgla w ubiegłym roku w Polsce spowodowane były m.in. przez embargo na rosyjski węgiel. Surowiec ze Wschodu w większości trafiał do domów Polek i Polaków jako opał. A import był imponujący - według danych GUS, w 2021 r. Polska zaimportowała z Rosji ponad 8 mln t węgla. Surowca brakowało więc na rynku, a to windowało ceny. Jak sytuacja wygląda po roku?

Po roku sytuacja się zmieniła. "Jesteśmy dobrze przygotowani na zimę, mamy pełne magazyny gazu i węgla" - przekonuje minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Na koniec sierpnia 2023 roku zapasy węgla kamiennego w Polsce wyniosły 3,8 mln ton wobec 1,02 mln ton rok wcześniej.

Węgiel na zapisy to już wspomnienie

W ubiegłym roku po węgiel trzeba się było zapisywać na listach oczekujących albo na składach, albo pod kopalniami. Niektórzy "polowali" na węgiel w e-sklepie PGG, co też nie było łatwym zadaniem. Dziś to jednak wspomnienie. Węgla na hałdach nie brakuje i można kupić go od ręki. Istotnie spadły też ceny.

W czerwcu, jeszcze przed "sezonem" na ogrzewanie domów, PGG wprowadziła promocję na węgiel. Tonę węgla typu "Orzech" można było kupić nawet za 1100 złotych. Jak sytuacja wygląda na początku jesieni?

Ceny węgla - ekogroszek, "Orzech"

Na rządowej stronie cieplo.gov.pl można zapoznać się z cenami węgla na składach w całej Polsce. We wtorek ok. godziny 9:00 najniższa cena za tonę węgla wynosiła 385 zł. Jednak w tej cenie możemy liczyć na węgiel typu "Propal 5-20 mm" lub miał.

Ceny tony węgla typu "Orzech" oscylują najczęściej w granicach 1200 złotych (np. Katowice) do 2500 złotych (np. Wrocław, Lublin). Częściej jest to jednak kwota ok. 1700-2000 złotych. Natomiast ceny tony ekogroszku są bardzo zbliżone do cen "Orzecha" - w zależności od składu jest to +/- ok. 150 złotych - dane pochodzą z portalu cieplo.gov.pl.

Natomiast w sklepie PGG ceny tony węgla typu "Orzech" zaczynają się od 1200 złotych. Droższy jest ekogroszek - tu ceny zaczynają się od 1500 złotych za tonę.

JM