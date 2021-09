Ceny w sieciach handlowych w sierpniu spadły. Tu było najtaniej [Badanie]

fot. Dziurek / / Shutterstock

W sierpniu średnia cena koszyka zakupowego w sieciach handlowych spadła o 2,4 proc. w stosunku do lipca 2021 r. i o 2,93 proc. wobec sierpnia 2020 r. – wynika z badania przeprowadzonego przez ASM Sales Force Agency.

W sierpniu 2021 r. „Badanie i Raport Koszyk Zakupowy” wykazało średnią cenę koszyka na poziomie 224,45 zł. To spadek o 5,53 zł (2,4 proc.) w porównaniu do lipca br. i o 6,67 zł (2,93 proc.) w porównaniu do sierpnia 2020 r. – napisano w informacji prasowej firmy ASM Sales Force Agency.

„Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w 9 na 11 sieci objętych badaniem ceny w sierpniu br. były niższe niż w lipcu. Największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Auchan (7,37 proc.). W ujęciu rocznym w ośmiu sieciach również odnotowano spadek cen wobec 2020 roku. Były to m.in.: E.Leclerc (-8,44 proc.), Auchan (-8,16 proc.), Lidl (-7,31 proc.) czy Makro (-6,85 proc.). Największy spadek cen koszyka odnotowano w sieci E.Leclerc, w której średnia cena w sierpniu 2021 r. była niższa o 19,58 zł niż przed rokiem” – stwierdzono w informacji prasowej.

Wskazano w niej także, że wartość koszyków zakupowych skomponowanych wyłącznie z najdroższych lub najtańszych produktów również spadła zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych kosztował 176,31 zł (mniej o 10,76 zł niż w lipcu), natomiast koszyk produktów najdroższych - 289,01 zł (mniej o 6,09 zł niż w lipcu). Wartość koszyka minimalnego w sierpniu br. była niższa o 1,37 proc. niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w sierpniu br. tańszy o 8,85 proc. niż w 2020 r.

„Wynika to z dwóch bardzo istotnych faktów. Po pierwsze, jak co roku w sierpniu, sieci handlowe prowadziły szeroko zakrojoną akcję +back to school+. Dla wracających z wakacji klientów to ważny czas, aby przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym, wyposażyć dzieci w niezbędne akcesoria. Drugi powód niższej wartości badanego koszyka, to efekt wciąż zaostrzającej się walki sieci handlowych o klientów. W wielu przypadkach właściciele sklepów mają jeszcze przestrzeń do tego, aby nie przekładać rosnących cen na konsumentów i część podwyżek biorą na siebie” – powiedział cytowany w informacji prasowej dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency Patryk Górczyński.

Z badania wynika, że w sierpniu, podobnie jak w poprzednim miesiącu, najtańsze zakupy można było zrobić w dyskontach - 219,12 zł. Za zakupy w internecie trzeba było zapłacić o 15,76 proc. więcej. I to mimo że w sierpniu także w tym kanale ceny spadły w stosunku do lipca o 1,84 proc.

„W +Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy+ przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso i wędliny, napoje, słodycze, alkohole, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 11 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych jak i w kanale e-commerce” – wskazano w informacji prasowej.

autor: Marek Siudaj