Ceny małych mieszkań zaciągnęły hamulec, ale kupujący wciąż czekają na okazje

W ostatnim kwartale 2022 r. średnie ceny transakcyjne mieszkań, szczególnie mniejszych, wyraźnie zahamowały – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis Cenatorium. Choć stawki po raz kolejny przebiły szczyty, to zwłaszcza w przypadku dużych mieszkań w ciągu roku wzrosły o mniej niż 5 proc.

fot. Wlodzimierz Wasyluk / / FORUM

Jak co kwartał razem z firmą Cenatorium i „Pulsem Biznesu” redakcja Bankier.pl prezentuje ceny transakcyjne nieruchomości (czyli takie, za które mieszkania faktycznie są sprzedawane) w wybranych dużych miastach Polski. Analizujemy rynki lokalne w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie i Lublinie.

Małe mieszkania wciąż drożeją, ale wolniej. Ceny transakcyjne mieszkań w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku

Podobnie jak przed trzema miesiącami, tak i w IV kw. 2022 r. najczęściej przeceniane były duże mieszkania. Z korektą, inaczej niż w III kw. 2022 r., mieliśmy jednak do czynienia wyłącznie w trzech miastach (Poznaniu, Gdańsku i Lublinie) i w żadnym z nich nie przekroczyła 0,5 proc. k/k. W pozostałych z analizowanych miast średnie ceny transakcyjne wzrosły, ale o mniej niż 1 proc. k/k.

To jednak w przypadku mniejszych mieszkań (o powierzchni poniżej 35 mkw. oraz od 35 do 60 mkw.) mieliśmy do czynienia z wyraźnie hamującym wzrostem średnich stawek wpisywanych w aktach notarialnych. Jedynie w Olsztynie średnia cena transakcyjna wzrosła względem III kw. 2022 r. o więcej niż 1 proc.

Nie zmienia to jednak faktu, że stawki notowane w IV kw. 2022 r. były najwyższymi w historii. Z zasady tej wyłamał się Gdańsk, gdzie średnie kwoty płacone za mieszkania o powierzchni od 35 do 60 mkw. spadały drugi kwartał z rzędu. Wciąż jednak utrzymują się w pobliżu 9500 zł/mkw.

Obniżki i nieznaczne wzrosty notowane również w I kw. 2022 r. i III kw. 2022 r. sprawiły, że średnie ceny transakcyjne, choć w większości przypadków najwyższe w historii, w skali roku wzrosły „jedynie” o kilka procent. Wyłącznie w przypadku najmniejszych kawalerek w Olsztynie wzrost w ujęciu rocznym wyniósł 11,2 proc.

Słabnący wzrost w ujęciu rocznym widać w szczególności w przypadku dużych mieszkań. Te o powierzchni powyżej 80 mkw. „drożały” w aktach notarialnych średnio od 0,4 proc. w Poznaniu do 4,1 proc. w Olsztynie. W Warszawie i Gdańsku średnie ceny transakcyjne notowane w IV kw. 2022 r. były nawet niższe niż rok wcześniej – odpowiednio o 0,4 i 2,5 proc.

Zdecydowanie poniżej inflacji CPI, która pod koniec 2022 r. wynosiła 16,6 proc. a w styczniu wzrosła do 17,2 proc., rosły także średnie ceny transakcyjne mniejszych mieszkań. Najstabilniej pod tym względem wypadł Gdańsk, gdzie średnie kwoty wpisywane do aktów notarialnych dotyczących sprzedaży najmniejszych kawalerek o powierzchni poniżej 35 mkw. wzrosły o 4,2 proc. W przypadku większych mieszkań o powierzchni od 35 do 60 mkw. wzrost wyniósł 1,9 proc.

Poza wspomnianym wcześniej Olsztynem, najmocniej w skali roku wzrosły średnie ceny transakcyjne w Łodzi – odpowiednio o 8 i 8,1 proc. r/r.