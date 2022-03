Mieszkania drożeją coraz szybciej. „Ograniczona podaż nie pozwoli na spadki cen”

/ Shutterstock

Tylko trzy miesiące trwała względna stabilizacja cen na rynku sprzedaży mieszkań. Ostatni kwartał 2021 r. przyniósł ponowne wzmocnienie tendencji wzrostowej. Najmocniej drożały najpopularniejsze metraże, czyli lokale o powierzchni od 35 do 80 mkw. – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez Cenatorium. Według ekspertów z silnymi wzrostami cen możemy mieć do czynienia także w pierwszych miesiącach 2022 r.

Podobnie jak przed dwoma laty, lecz zgoła odmiennie niż przed rokiem, IV kw. 2021 r. przyniósł wyraźne przyspieszenie wzrostu cen mieszkań. Kilkuprocentowe podwyżki sięgające kwartalnie nawet 6-7 proc. przyszły nad największe polskie rynki sprzedaży mieszkań po względnie stabilnym trzecim kwartale, kiedy to wzrosty nie przekraczały 2 proc.

Tendencja ta była szczególnie widoczna w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży najpopularniejszych metraży. Najmocniej drożały bowiem lokale o powierzchni od 35 do 60 mkw. oraz od 60 do 80 mkw. W większości analizowanych miast kwoty płacone za najmniejsze kawalerki i duże, ponad 80-metrowe mieszkania nie przekraczały z kolei 2 proc., a najczęściej oscylowały wokół 1 proc. w relacji kwartalnej.

Ceny mieszkań w Warszawie

W stolicy największe powody do optymizmu w dalszym ciągu mają szukający największych mieszkań o powierzchni przekraczającej 80 mkw. Choć "ich" kwoty rosną nieprzerwanie od półtora roku, to od trzech kwartałów podwyżki w relacji kwartalnej nie przekraczają 1 proc. W IV kw. 2021 r. płacono za nie średnio 11 081 zł/mkw.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Warszawie [zł/mkw.] Metraż [w mkw.] IV kw. 2020 III kw. 2021 IV kw. 2021 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] 0-35 10 392 11 157 11 385 +2,0 +9,6 35-60 9712 10 124 10 413 +2,9 +7,2 60-80 9298 9 601 9 993 +4,1 +7,5 Powyżej 80 10789 11 019 11 081 +0,6 +2,7 Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Średnio powyżej 11 tys. zł za metr kwadratowy wpisywano także w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży najmniejszych kawalerek (do 35 mkw.). W przypadku najmniejszych lokali odnotowano najmocniejszą podwyżkę w skali roku, która przekroczyła 9 proc.

W relacji kwartalnej najmocniej w górę poszła średnia cena transakcyjna dotycząca mieszkań o powierzchni od 60 do 80 mkw. (+4,1 proc. k/k). Był to jednak jedyny z analizowanych metraży, w przypadku którego średnia cena transakcyjna wciąż nie przekroczyła 10 tys. zł/mkw.

Ceny mieszkań w Poznaniu

Mocniejsze niż przed trzema miesiącami wzrosty średnich cen transakcyjnych zanotowano także w Poznaniu. Stolica woj. wielkopolskiego była jednak jednym z rynków, na którym wzrosty w IV kw. 2021 r. były najmniej okazałe. Podobnie jak w Warszawie, najmocniej względem III kw. 2021 r. podrożały mieszkania o powierzchni od 60 do 80 mkw., za które płacono średnio 6933 zł/mkw. – o 3,3 proc. więcej niż trzy miesiące wcześniej.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Poznaniu [zł/mkw.] Metraż [w mkw.] IV kw. 2020 III kw. 2021 IV kw. 2021 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] 0-35 7 893 8 202 8 276 +0,9 +4,9 35-60 7 023 7 498 7 641 +1,9 +8,8 60-80 6 634 6 711 6 933 +3,3 +4,5 Powyżej 80 6 891 6 750 6 815 +1,0 -1,1 Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

W ujęciu rocznym najmocniej wzrosła średnia kwota wpisywana w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży mieszkań o powierzchni od 35 do 60 mkw. Względem IV kw. 2020 r. wzrost wyniósł 8,8 proc., co oznaczało, że nominalnie kupujący płacili średnio o ponad 600 zł/mkw. więcej niż rok wcześniej.

Na drugim biegunie znalazły się największe mieszkania oferowane w Poznaniu. Za lokale o powierzchni przekraczającej 80 mkw. płacono bowiem o 1,1 proc. mniej niż przed rokiem. Była to jednak jedyna obniżka odnotowana w ośmiu analizowanych miastach.

Ceny mieszkań w Łodzi

Znacznie mocniej w ciągu ostatniego roku podrożały mieszkania w Łodzi, gdzie w przypadku ponad 60-metrowych mieszkań zanotowano dwucyfrowe wzrosty w relacji rocznej.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Łodzi [zł/mkw.] Metraż [w mkw.] IV kw. 2020 III kw. 2021 IV kw. 2021 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] 0-35 6 298 6 518 6 700 +2,8 +6,4 35-60 5 678 6 002 6 225 +3,7 +9,6 60-80 5 298 5 650 5 993 +6,1 +13,1 Powyżej 80 5 023 5 599 5 728 +2,3 +14,0 Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Za mieszkania o powierzchni od 60 do 80 mkw. płacono w IV kw. 2021 r. średnio blisko 6 tys. zł/mkw. – o 6,1 proc. więcej niż trzy miesiące wcześniej i o 13,1 proc. więcej niż przed rokiem. Jeszcze mocniej w relacji rocznej (+14 proc. r/r) podrożały największe – ponad 80-metrowe lokale.

W Łodzi w IV kw. 2021 r. panowała zresztą zasada – im mniejszy metraż, tym niższy wzrost w relacji rocznej. W przypadku kawalerek o powierzchni poniżej 35 mkw. średnia kwota wpisywana w aktach notarialnych była o 6,4 proc. wyższa niż przed rokiem. Za nieco większe – 40- i 50-metrowe mieszkania płacono z kolei o niespełna 10 proc. więcej niż w ostatnich trzech miesiącach 2020 r.

Ceny mieszkań w Krakowie

Podwyżki notowane w IV kw. 2021 r. najmocniej uderzyły w krakowski rynek sprzedaży mieszkań. Zarówno lokale o powierzchni od 35 do 60 mkw. oraz od 60 do 80 mkw. podrożały w ciągu kwartału o ponad 7 proc., co po raz ostatni zdarzyło się w IV kw. 2019 r. Wówczas jednak tak wyraźna podwyżka dotknęła jednak kawalerek.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Krakowie [zł/mkw.] Metraż [w mkw.] IV kw. 2020 III kw. 2021 IV kw. 2021 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] 0-35 9 901 10 407 10 647 +2,3 +7,5 35-60 8 298 8 791 9 481 +7,9 +14,3 60-80 7 534 8 406 8 993 +7,0 +19,4 Powyżej 80 8 054 8 749 8 864 +1,3 +10,1 Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Tak znaczące wzrosty w relacji kwartalnej przełożyły się na dwucyfrowe podwyżki w relacji rocznej, przy czym zdecydowanie mocniej – o blisko 20 proc. r/r wzrosła średnia cena transakcyjna w przypadku większych lokali – o powierzchni od 60 do 80 mkw. Nominalnie podwyżka sięgnęła blisko 1500 zł/mkw.

Tymczasem jeszcze trzy miesiące temu Kraków był jednym z najbardziej stabilnych rynków sprzedaży mieszkań ze wzrostami nieprzekraczającymi w relacji kwartalnej 1 proc. a w skali roku 9 proc.

Ceny mieszkań we Wrocławiu

W stolicy Dolnego Śląska najmocniej – średnio o ponad 4 proc. – podrożały w relacji kwartalnej mieszkania o powierzchni od 35 do 60 mkw. Nieco mniej – o niespełna 4 proc. względem III kw. 2021 r. podrożały większe mieszkania (60- i 70-metrowe).

Średnie ceny transakcyjne mieszkań we Wrocławiu [zł/mkw.] Metraż [w mkw.] IV kw. 2020 III kw. 2021 IV kw. 2021 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] 0-35 9102 9323 9399 +0,8 +3,3 35-60 7764 8021 8350 +4,1 +7,6 60-80 7234 7705 7994 +3,7 +10,5 Powyżej 80 6871 7551 7582 +0,4 +10,4 Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Stabilnie na tym tle prezentowały się średnie kwoty płacone za największe – ponad 80-metrowe lokale, za które w IV kw. 2021 r. płacono średnio o 0,4 proc. więcej niż trzy miesiące wcześniej. To jednak marne pocieszenie dla szukających mieszkań o tym metrażu. W skali roku, głównie za sprawą podwyżek notowanych w pierwszej połowie 2021 r., podrożały one bowiem o ponad 10 proc. Wzrosty średniej ceny transakcyjnej w ujęciu kwartalnym notowane są zresztą nieprzerwanie od końca 2018 r.

Stolica Dolnego Śląska wciąż broni się jednak przed przekroczeniem psychologicznej bariery 10 tys. zł/mkw.

Ceny mieszkań w Gdańsku

Zbliżona sytuacja do wrocławskiej panowała w Gdańsku, który pozostaje trzecim najdroższym rynkiem sprzedaży mieszkań w Polsce.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Gdańsku [zł/mkw.] Metraż [w mkw.] IV kw. 2020 III kw. 2021 IV kw. 2021 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] 0-35 10 234 10 289 10 347 +0,6 +1,1 35-60 8 853 9 026 9 315 +3,2 +5,2 60-80 8 091 8 409 8 651 +2,9 +6,9 Powyżej 80 8 098 8 724 8 801 +0,9 +8,7 Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Choć to najmniejsze kawalerki (do 35 mkw.) wciąż kosztują najwięcej – w IV kw. 2021 r. średnio 10 347 zł/mkw., to najmniejsze metraże w ciągu ostatniego roku drożały najwolniej. W relacji rocznej płacono za nie średnio o 1,1 proc. więcej, a w kwartalnej więcej o 0,6 proc.

Podobnie jak w innych analizowanych miastach, najmocniej względem III kw. 2021 r. podrożały najpopularniejsze lokale o powierzchni od 35 do 60 mkw. oraz od 60 do 80 mkw. W obu przypadkach wzrost średniej ceny transakcyjnej wyniósł w relacji kwartalnej ok. 3 proc.

Ceny mieszkań w Lublinie

Solidarnie, średnio o ok. 1,5 proc. w skali kwartału podrożały mieszkania w Lublinie, gdzie w ostatnich IV kw. 2021 r. mieliśmy sytuację niemal identyczną jak trzy miesiące wcześniej. Nominalnie w aktach notarialnych wpisywano średnio o ok. 80 – 110 zł/mkw. więcej niż w III kw. 2021 r.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Lublinie [zł/mkw.] Metraż [w mkw.] IV kw. 2020 III kw. 2021 IV kw. 2021 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] 0-35 7 112 7 369 7 461 +1,2 +4,9 35-60 6 593 6 907 7 008 +1,5 +6,3 60-80 5 912 6 310 6 419 +1,7 +8,6 Powyżej 80 5 987 6 309 6 394 +1,3 +6,8 Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Odmiennie niż w pozostałych analizowanych miastach, ostatnie trzy miesiące 2021 r. były pod tym względem znacznie spokojniejsze końcówka 2020 r., gdy w Lublinie notowano wzrosty wahające się od 3,5 do ponad 5 proc. w skali kwartału.

Ceny mieszkań w Olsztynie

W stolicy woj. warmińsko-mazurskiego z najmocniejszymi podwyżkami musieli liczyć się szukający mieszkań o powierzchni od 35 do 60 mkw., które w relacji kwartalnej podrożały średnio o blisko 6 proc., a względem IV kw. 2021 r. o ponad 10 proc.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Olsztynie [zł/mkw.] Metraż [w mkw.] IV kw. 2020 III kw. 2021 IV kw. 2021 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] 0-35 5 912 6359 6418 +0,9 +8,6 35-60 5612 5849 6192 +5,9 +10,3 60-80 5210 5494 5570 +1,4 +6,9 Powyżej 80 4899 5151 5303 +2,9 +8,2 Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Mieszkania o wspomnianym metrażu drożały znacznie mocniej niż trzy miesiące wcześniej (+0,3 proc. k/k) oraz rok temu (+0,4 proc. k/k). Inaczej sytuacja wyglądała w przypadku większych mieszkań (60-80 mkw.) oraz najmniejszych kawalerek (do 35 mkw.) Tym samym średnia kwota wpisywana w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży mieszkań o powierzchni od 35 do 60 mkw. znacząco zbliżyła się do średniej ceny transakcyjnej notowanej w przypadku kawalerek.

Podwyżki będą kontynuowane

Jak wynika z indeksu urban.one, wzrosty średnich cen transakcyjnych mieszkań będą dominowały także na początku 2022 r. W styczniu odczyt indeksu urban.one dla całej Polski wyniósł 110,16 pkt. i był o 0,82 pkt. (+5,59 pkt. r/r) wyższy niż w grudniu, co oznaczało największy wzrost w relacji miesięcznej od sierpnia 2021 r.

Z kolei indeks urban.one liczony dla największych polskich miast wyniósł 116,99 pkt. W jego przypadku wzrost w ujęciu miesięcznym wyniósł 1,7 pkt. – najwięcej od lipca 2021 r. W skali roku odczyt wzrósł z kolei o 7,45 pkt.

Podwyżki idą w parze ze spadkiem popytu na mieszkania, w szczególności wśród osób posiłkujących się kredytami. Powodem są trwające od kilku miesięcy podwyżki stóp procentowych, które podnoszą koszty kredytów hipotecznych, ale także zmniejszają grono osób mogących sobie na nie pozwolić.

– Deweloperzy w reakcji na sytuację rynkową ograniczyli swoje działania – twierdzi Małgorzata Wełnowska, starszy analityk ds. rynku nieruchomości w Cenatorium.

Świadczą o tym m.in. dane Głównego Urzędu Statystycznego, według których w styczniu 2022 r. deweloperzy rozpoczęli budowę 7340 mieszkań, co było wynikiem o ponad 40 proc. gorszym od osiągniętego przed rokiem i jednocześnie najgorszym otwarciem roku od pięciu lat.

– Zwiększona liczna wydanych pozwoleń, która miała miejsce w styczniu jest z kolei wypadkową opóźnień notowanych w urzędach. W najbliższych miesiącach rynek mieszkaniowych będzie się zmieniał. Część potencjalnych klientów, którzy utracili zdolność kredytową, ale także tych, którzy obawiają się zaciągnięcia kredytu hipotecznego i czekają na ustabilizowanie warunków gospodarczych przejdzie na rynek najmu – ocenia Małgorzata Wełnowska.

Popyt inwestycyjny może wzrosnąć

Niepewność na rynku nieruchomości powoduje także wojna w Ukrainie, o czym pisaliśmy w artykule „Wojna w Ukrainie a rynek nieruchomości w Polsce. Pierwszy wzrośnie popyt na rynku najmu”. Kilkaset tysięcy ukraińskich uchodźców uciekających już teraz przed rosyjską inwazją w pierwszej chwili może wygenerować większy popyt na rynku najmu.

W opinii ekspertów zajmujących się rynkiem nieruchomości, jeśli napływ uchodźców z Ukrainy miałby wzmóc popyt na rynku sprzedaży mieszkań, to wzrost obserwowany byłby jednak nie wśród uchodźców, a inwestorów oraz funduszy PRS wykorzystujących wzmożony ruch na rynku najmu. To z kolei może doprowadzić jednak do dalszego nasilonego względem poprzednich miesięcy wzrostu stawek – zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

– Zatem, sytuacja może być daleka od stabilizacji i bardzo podatna na wpływy zewnętrznych czynników. Obecnie widać spadek zainteresowania tanimi lokalami, w odleglejszych lokalizacjach, które są finansowane kredytami. Zaś mieszkania droższe, lepiej ulokowane, nadal są w sferze zainteresowania klientów gotówkowych – zauważa Michał Kubicki, prezes zarządu CMP Center Management Polska.