Działki budowlane tanieją w aktach notarialnych. Stawki niższe niż przed rokiem

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych w dalszym ciągu spadają – wynika z danych Bankier.pl za IV kw. 2022 r. udostępnionych przez Cenatorium. Zarówno w województwach jak i ich stolicach stawki wpisywane w aktach notarialnych były niższe niż przed rokiem.

W IV kw. 2022 r. mieliśmy do czynienia z kontynuacją korekty średnich cen transakcyjnych działek budowlanych. Parcele pod budowę domów taniały w aktach notarialnych w przeciwieństwie do mieszkań, które, choć mniej wyraźnie, to jednak wciąż drożeją.

Ceny transakcyjne działek budowlanych - województwa

Postępującą korektę w IV kw. 2022 r. było widać szczególnie w przypadku gruntów budowlanych położonych w mniejszych miejscowościach, poza stolicami województw. Obniżki w ujęciu kwartalnym wyniosły od ok. 0,5 proc. w woj. małopolskim i wielkopolskim, przez 2 proc. w woj. pomorskim i łódzkim po ponad 5 proc. w woj. mazowieckim.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – województwa [w zł/mkw.] Województwo IV kw. 2021 [w zł/mkw.] III kw. 2022 [w zł/mkw.] IV kw. 2022 [w zł/mkw.] Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 105 108 105 -3,2 -0,5 łódzkie 93 95 93 -1,9 0,0 lubelskie 92 93 92 -1,2 -0,2 mazowieckie 154 142 134 -5,3 -12,8 małopolskie 142 144 143 -0,4 +0,7 warmińsko-mazurskie 88 88 86 -2,5 -2,4 pomorskie 126 127 124 -1,9 -1,4 wielkopolskie 116 123 123 -0,6 +5,8 Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Co istotne, średnia cena transakcyjna zanotowana w IV kw. 2022 r. na Mazowszu znalazła się na najniższym poziomie od I kw. 2016 r., a więc od blisko siedmiu lat. Przyłożyły się do tego także poprzednie kwartały. Średnia kwota wpisywana w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży działek położonych w woj. mazowieckim spada bowiem nieprzerwanie od początku 2022 r.

Obniżki w ujęciu rocznym zanotowano w większości analizowanych województw. Na Mazowszu wyniosła ona 12,8 proc. r/r, w woj. warmińsko-mazurskim -2,4 proc. r/r. Obniżka miała miejsce także na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie i Pomorzu. W woj. łódzkim średnia stawka transakcyjna zanotowana w IV kw. 2022 r. była taka sama jak rok wcześniej. Z kolei w Małopolsce zanotowano nieznaczny wzrost o 0,7 proc. r/r. Jedynie w woj. wielkopolskim miał miejsce wyraźniejszy wzrost – o niespełna 6 proc. r/r.

Dla porównania zgodnie z danymi za grudzień 2022 r. indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 16,6 proc. W styczniu 2023 r. z kolei inflacja CPI wyniosła 17,2 proc. r/r.

Ceny transakcyjne działek budowlanych - stolice województw

Z obniżkami średnich cen transakcyjnych działek budowlanych mieliśmy do czynienia w IV kw. 2022 r. także w stolicach województw, choć nie wszystkich. Nie były one też tak mocne jak trzy miesiące wcześniej i wahały się od 0,2 proc. k/k w Lublinie do ok. 1 proc. k/k w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Olsztynie.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – wybrane miasta [w zł/mkw.] Miasto IV kw. 2021 [w zł/mkw.] III kw. 2022 [w zł/mkw.] IV kw. 2022 [w zł/mkw.] Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 412 403 400 -0,6 -2,9 Lublin 321 319 319 -0,2 -0,8 Łódź 298 328 352 +7,4 +18,4 Kraków 588 571 566 -0,9 -3,8 Warszawa 794 750 742 -1,1 -6,6 Gdańsk 647 628 628 0,0 -3,0 Olsztyn 375 376 371 -1,3 -1,1 Poznań 383 377 373 -1,1 -2,5 Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Zdecydowanie wyraźniejsza korekta z III kw. 2022 r. oraz obniżki notowane w I kw. 2022 r. sprawiły jednak, że średnie kwoty wpisywane w aktach notarialnych były niższe od obserwowanych rok wcześniej. Obniżki w ujęciu rocznym wahały się od ok. 1 proc. w Lublinie i Olsztynie, przez ok. 3 proc. we Wrocławiu i Gdańsku i 4 proc. w Krakowie po ponad 6,5 proc. w Warszawie, gdzie średnia stawka z IV kw. 2022 r. była najniższa od I kw. 2021 r.

Zgoła odmiennie prezentowała się na tym tle Łódź, gdzie średnia cena transakcyjna rośnie nieprzerwanie od początku 2021 r. Pod koniec 2022 r. wzrost liczony w skali kwartału zdecydowanie przyspieszył do 7,4 proc. k/k wobec 3 proc. k/k w I kw. 2022 r., 4 proc. k/k w II kw. 2022 r. oraz 2,9 proc. k/k w III kw. 2022 r.

W ujęciu rocznym średnia kwota płacona za grunty budowlane położone w Łodzi wzrosła o ponad 18 proc., a więc nieznacznie mocniej niż indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).