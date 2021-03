Rekord goni rekord. Działki budowlane w największych miastach najdroższe w historii

fot. ungvar /

Inaczej niż w przypadku mieszkań na rynku działek budowlanych nie widać spowolnienia wzrostu cen transakcyjnych. Te w IV kw. 2020 r. rosły szybciej niż przed rokiem i we wcześniejszych latach – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis Cenatorium.

Jak co kwartał razem z firmą Cenatorium i „Pulsem Biznesu” redakcja Bankier.pl prezentuje ceny transakcyjne nieruchomości (czyli te, za które grunty budowlane faktycznie są sprzedawane) w wybranych dużych miastach Polski. Analizujemy rynki lokalne w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie i Lublinie. Ceny transakcyjne gruntów budowlanych można sprawdzać na bieżąco w naszej sekcji specjalnej „Ceny działek budowlanych”.

Ceny działek budowlanych – miasta wojewódzkie

Druga fala pandemii koronawirusa, która napłynęła na rynek nieruchomości w IV kw. 2020 r., nie przyniosła obniżki cen transakcyjnych działek budowlanych, z jaką mieliśmy do czynienia podczas pierwszej fali pandemii. Kwoty wpisywane w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży parcel pod budowę domu rosną nieprzerwanie od trzech kwartałów z rzędu.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – miasta [w zł/mkw.] Miasto IV kw. 2019 III kw. 2020 IV kw. 2020 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 390 383 382 -0,4 -2,1 Lublin 282 288 298 +3,3 +5,5 Łódź 226 237 250 +5,7 +10,6 Kraków 439 496 536 +8,1 +22,0 Warszawa 710 775 777 +0,2 +9,4 Gdańsk 579 552 559 +1,4 -3,4 Olsztyn 293 323 339 +4,8 +15,7 Poznań 374 362 375 +3,6 +0,4 Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Jeszcze dłużej ze wzrostem cen transakcyjnych mierzą się szukający gruntów budowlanych w Krakowie. W stolicy woj. małopolskiego kwoty wpisywane w aktach notarialnych rosną nieprzerwanie od pięciu kwartałów z rzędu. Podwyżka w IV kw. 2020 r. przybrała na sile. Efektem tego jest najwyższa w historii średnia cena transakcyjna – 536 zł/mkw., którą zanotowano w IV kw. 2020 r. Także w stolicy Małopolski odnotowano najwyższy spośród analizowanych miast wojewódzkich wzrost cen w skali roku – o 22 proc.

Na rekordowym poziomie znalazły się także średnie stawki notowane w Warszawie, Lublinie, Łodzi oraz Olsztynie. W dwóch ostatnich miastach, podobnie jak w Krakowie, zanotowano dwucyfrową podwyżkę w relacji rocznej. O blisko 10 proc. r/r wzrosła średnia kwota, za jaką nabywano parcele w położone w Warszawie.

Mniej niż w III kw. 2020 r. wyniosła jedynie średnia cena transakcyjna zanotowana we Wrocławiu. Parcele usytuowane w stolicy woj. dolnośląskiego nabywano średnio o 0,4 proc. taniej niż trzy miesiące wcześniej. Pod tym względem IV kw. 2020 r. różnił się zasadniczo od ostatnich kwartałów poprzednich lat. Choć w ostatnich trzech miesiącach 2017, 2018 i 2019 r. mieliśmy także do czynienia ze wzrostem średnich cen transakcyjnych, to na porządku dziennym były także obniżki, które w skali kwartału sięgały nierzadko nawet 8-10 proc. Wzrosty notowane w IV kw. 2019 r. wahały się z kolei od 1 do 2,5 proc., a jedynie w Gdańsku podwyżka zbliżyła się do 4 proc. w skali kwartału.

Ceny działek budowlanych – województwa

Podobne tendencje można dostrzec, przyglądając się średnim cenom transakcyjnym działek notowanym dla całych województw. Również w przypadku parcel położonych poza stolicami województw w IV kw. 2020 r. w relacji do III kw. 2020 r. dominowały podwyżki. Najwyższą odnotowano w woj. lubelskim, gdzie kwoty wpisywane w aktach notarialnych wzrosły średnio o blisko 15 proc.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – województwa [w zł/mkw.] Województwo IV kw. 2019 III kw. 2020 IV kw. 2020 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 94 94 97 +2,7 +2,3 łódzkie 85 84 80 -4,0 -5,2 lubelskie 83 70 81 +14,8 -3,2 mazowieckie 157 151 146 -3,1 -6,8 małopolskie 93 110 117 +6,0 +26,0 warmińsko-mazurskie 67 75 77 +3,2 +16,1 pomorskie 89 103 109 +5,1 +21,9 wielkopolskie 77 89 94 +5,7 +22,2 Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Tak jak w przypadku stolic województw najwyższy wzrost średniej ceny transakcyjnej w ujęciu rocznym miał miejsce w woj. małopolskim (+26 proc. r/r). W Małopolsce średnia kwota płacona za parcele budowlane rośnie nieprzerwanie od IV kw. 2018 r. i w IV kw. 2020 r. osiągnęła rekordowe 117 zł/mkw. Z najwyższymi stawkami w historii pomiarów mieliśmy do czynienia także w woj. warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, pomorskim oraz wielkopolskim. W dwóch ostatnich województwach, podobnie jak w Małopolsce, podwyżka względem IV kw. 2019 r. przekroczyła 20 proc.

Działki drożeją szybciej od mieszkań

Choć zarówno działki, jak i mieszkania podrożały w IV kw. 2020 r., to inaczej niż w przypadku mieszkań wzrost kwot wpisywanych w aktach notarialnych parcel nie zahamował, a wręcz przyspieszył. Dla porównania, średnie ceny transakcyjne mieszkań oferowanych w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku oraz Olsztynie wzrosły w relacji kwartalnej maksymalnie o 2 proc. Były tym samym znacznie niższe od podwyżek, z którymi kupujący mieszkania mieli do czynienia w analogicznym okresie 2019 r. Wówczas wzrosty w relacji kwartalnej w przypadku wielu metraży przekraczały 10 proc.

Tymczasem działki - poza Wrocławiem, gdzie odnotowano obniżkę - podrożały w IV kw. 2020 r. w ujęciu kwartalnym od 0,2 proc. w Warszawie przez i ponad 3 proc. w Poznaniu i Lublinie po 8 proc. w Krakowie.

Nadzieję na wyhamowanie wzrostu i stabilizację cen szukający działek budowlanych mogą czerpać ze styczniowego odczytu indeksu urban.one liczonego dla gruntów budowlanych. W styczniu 2021 r. wyniósł on 137,43 pkt., co oznacza drugi miesiąc z rzędu z obniżką. Względem grudnia 2020 r. był o 0,64 pkt. niższy. W skali roku, o czym świadczą choćby prezentowane w raporcie średnie ceny transakcyjne, odczyt indeksu wzrósł o 4,24 pkt.