Ceny działek budowlanych wzrosły mocniej niż mieszkań. Nowy raport Bankier.pl

Inaczej niż w poprzednich latach, trzeci kwartał 2020 r. przyniósł podwyżki cen transakcyjnych działek budowlanych w największych polskich miastach. Większe szanse na znalezienie obniżek cen lub choćby stabilizację stawek mieli szukający gruntów położonych poza stolicami województw.

Jak co kwartał razem z firmą Cenatorium i „Pulsem Biznesu” redakcja Bankier.pl prezentuje ceny transakcyjne nieruchomości (czyli te, za które grunty budowlane faktycznie są sprzedawane) w wybranych dużych miastach Polski. Analizujemy rynki lokalne w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie i Lublinie. Ceny transakcyjne gruntów budowlanych można sprawdzać na bieżąco w naszej sekcji specjalnej „Ceny działek budowlanych”.

Ceny działek budowlanych – miasta wojewódzkie

W czterech poprzednich latach trzeci kwartał wiązał się z obniżkami średnich cen transakcyjnych działek budowlanych położonych w stolicach województw. Tegoroczne letnie miesiące były zgoła odmienne. W trzech największych polskich miastach: Warszawie, Krakowie i Łodzi, a także w Olsztynie w relacji do II kw. 2020 r. średnia kwota wpisywana w aktach notarialnych wzrosła co najmniej o 4,5 proc. Nominalnie średnia cena transakcyjna metra kwadratowego działki budowlanej we wspomnianych miastach wzrosła od 13 do 33 zł.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – miasta wojewódzkie [w zł/mkw.] Miasto III kw. 2019 II kw. 2020 III kw. 2020 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r./r [w proc.] Wrocław 384,1 382,2 383,4 +0,3 -0,2 Lublin 279,4 280,2 288,1 +2,8 +3,1 Łódź 221,4 223,2 236,6 +6,0 +6,8 Kraków 428,7 470,5 495,8 +5,4 +15,7 Warszawa 697,7 741,9 775,0 +4,5 +11,1 Gdańsk 558,0 546,9 551,8 +0,9 -1,1 Olsztyn 291,4 304,2 323,3 +6,3 +10,9 Poznań 369,6 383,3 362,3 -5,5 -2,0 Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

To mocniejsze wzrosty od odnotowanych w III kw. 2020 r. na rynku mieszkań. W Warszawie, Krakowie i Łodzi ceny lokali mieszkalnych wzrosły względem II kw. 2020 r. o ok. 1-3 proc. Na olsztyńskim rynku mieszkaniowym mieliśmy, natomiast, do czynienia z obniżką średnich kwot.

W poprzednich latach trzeci kwartał w większości analizowanych miast przynosił obniżki cen transakcyjnych. Najbardziej odczuwalne były one w III kw. 2017 r., gdy wahały się od 2 proc. w Warszawie, przez 4-5 proc. we Wrocławiu, Lublinie i Krakowie po blisko 9 proc. w Łodzi.

Ze spadkiem cen transakcyjnych gruntów budowlanych mieliśmy do czynienia także w III kw. 2019 r. Przed rokiem, w porównaniu z drugim kwartałem średnie kwoty wpisywane w aktach notarialnych obniżyły się we Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Krakowie, Warszawie i Gdańsku.

W III kw. 2020 r. z korektą kwot, jakie płacono za parcele mieliśmy do czynienia jedynie w Poznaniu, gdzie obniżka względem II kw. 2020 r. wyniosła 5,5 proc. (nominalnie 21 zł/mkw.). Przełożyło się to na obniżkę średniej stawki również w ujęciu rocznym. Za parcele położone w Poznaniu płacono średnio o 2 proc. mniej niż w III kw. 2019 r.

W porównaniu z III kw. 2019 r. stabilnie kształtowały się także średnie ceny we Wrocławiu (-0,2 proc. r./r.) i Gdańsku (-1,1 proc. r./r.).

O stabilizacji nie mogło być za to mowy w Krakowie, Warszawie i Olsztynie, gdzie działki budowlane w ciągu roku podrożały o kilkanaście procent, a nominalnie od 31,9 zł/mkw. do 77,3 zł/mkw.

W stolicy woj. małopolskiego średnia cena transakcyjna odnotowana w III kw. 2020 r. była najwyższa od blisko trzech lat, a w Warszawie od czterech. W Olsztynie natomiast za działki płacono średnio najwięcej w historii pomiarów.

Ceny działek budowlanych – województwa

W III kw. 2020 r. z podwyżkami cen gruntów pod budowę domów mieliśmy do czynienia także poza stolicami województw, przy czym nie wszędzie. W województwach, w których odnotowane zostały wzrosty cen (małopolskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie i wielkopolskie), były one wyższe niż w III kw. 2019 r.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – województwa [w zł/mkw.] Miasto III kw. 2019 II kw. 2020 III kw. 2020 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r./r [w proc.] dolnośląskie 91,2 94,0 94,1 0,0 +3,1 łódzkie 81,4 83,5 83,5 0,0 +2,7 lubelskie 78,8 81,0 70,1 -13,4 -11,0 mazowieckie 156,8 160,4 151,0 -5,8 -3,7 małopolskie 90,4 103,7 109,9 +6,0 +21,6 warmińsko-mazurskie 65,5 73,0 75,1 +2,8 +14,6 pomorskie 84,6 98,5 103,4 +5,0 +22,3 wielkopolskie 77,8 84,1 89,1 +5,9 +14,5 Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Najdłużej wzrost cen towarzyszy kupującym parcele budowlane położone w woj. małopolskim. Średnia cena transakcyjna rośnie tam nieprzerwanie od IV kw. 2018 r. i na dobre zadomowiła się już na poziomie powyżej 100 zł/mkw. Poziom ten po raz pierwszy w historii pomiarów został przekroczony także w woj. pomorskim, gdzie ceny rosną nieprzerwanie od I kw. 2019 r.

Drożej jest tylko w woj. mazowieckim. Tam jednak III kw. 2020 r. przyniósł obniżkę o blisko 6 proc. względem II kw. 2020 r. Tym samym średnia cena transakcyjna wróciła do poziomu z początku roku.

O ponad 13 proc. obniżyła się, z kolei, średnia kwota, jaką płacono za parcele położone w woj. lubelskim. Po blisko trzech latach, po raz pierwszy od IV kw. 2017 r. znalazła się ona na poziomie zbliżonym do 70 zł/mkw.

Po ponad 2-procentowych podwyżkach, które w II kw. 2020 r. miały miejsce w woj. dolnośląskim i łódzkim, III kw. 2020 r. przyniósł stabilizację na rynku działek. Parcele położone na Dolnym Śląsku podrożały średnio jedynie o 0,02 zł/mkw. Grunty budowlane leżące w woj. łódzkim były wyceniane na tym samym poziomie co kwartał wcześniej.

Jeszcze większe rozbieżności pomiędzy analizowanymi województwami można dostrzec, jeśli średnie ceny transakcyjne notowane w III kw. 2020 r. porównamy z tymi sprzed roku. Podobnie jak przy uwzględnieniu relacji kwartalnej, ze stabilną sytuacją mieli do czynienia kupujący grunty budowlane w woj. dolnośląskim i łódzkim. Względem III kw. 2019 r. podrożały one o ok. 3 proc.

Trwające przez cały rok podwyżki sprawiły, że parcele położone w woj. małopolskim i pomorskim podrożały względem III kw. 2020 r. odpowiednio o 21,6 proc. i 22,3 proc. Na drugim biegunie znalazły się średnie ceny gruntów na Mazowszu i Lubelszczyźnie, za które w III kw. 2019 r. płacono mniej niż przed rokiem.

Dalsze wzrosty cen działek na horyzoncie

Na dalszy ciąg podwyżek cen gruntów budowlanych wskazuje październikowy odczyt indeksu urban.one przygotowanego dla Bankier.pl i „Pulsu Biznesu” przez Cenatorium. Wyniósł on 137,81 pkt i był o 0,89 pkt wyższy niż we wrześniu oraz o 4,37 pkt wyższy w relacji do października 2019 r.

Zdaniem ekspertów, powodem, dla którego ceny działek budowlanych rosną szybciej niż mieszkań, jest rosnące zainteresowanie budową domów jednorodzinnych. Choć w październiku Polacy otrzymali mniej pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych, niż we wrześniu, wyniki były lepsze niż w roku poprzednim. W relacji do października 2019 r. liczba pozwoleń wzrosła o 5,6 proc.

Od początku roku do końca października inwestorzy indywidualni otrzymali 84,2 tys. pozwoleń, co jest wynikiem o 0,9 proc. lepszym od ubiegłorocznego.