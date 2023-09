Ceny działek budowlanych w górę, ale do mieszkań im daleko

Tak jak w przypadku rynku sprzedaży mieszkań, również średnie ceny transakcyjne działek budowlanych rosły w II kw. 2023 r. – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez Cenatorium. Kwoty, jakie płacono za grunty, rosły jednak zdecydowanie wolniej niż ceny mieszkań.

fot. Krzysztof Jarczewski / / FORUM

Jak co kwartał razem z firmą Cenatorium i „Pulsem Biznesu” redakcja Bankier.pl prezentuje ceny transakcyjne nieruchomości (czyli takie, za które działki budowlane faktycznie są sprzedawane) w wybranych dużych miastach Polski. Analizujemy rynki lokalne w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie i Lublinie.

Ceny transakcyjne działek budowlanych – stolice województw

W przeciwieństwie do sytuacji obserwowanej na rynku sprzedaży mieszkań, w II kw. 2023 r. wzrost średnich cen transakcyjnych działek budowlanych zwolnił względem I kw. 2023 r. Na rynku sprzedaży parcel z wyraźnym przyspieszeniem podwyżek mieliśmy jednak do czynienia w pierwszych miesiącach 2023 r.

Nie zmienia to jednak faktu, że w każdym z analizowanych miast średnie kwot płacone za działki budowlane wzrosły w ujęciu kwartalnym. Najmniej – jedynie o 0,1 proc. k/k wzrosła średnia cena transakcyjna notowana w Warszawie. Dla porównania, za mieszkania znajdujące się w Warszawie w II kw. 2023 r. płacono średnio od 1,5 proc. k/k więcej (powyżej 80 mkw.) do nawet 4,7 proc. k/k więcej w przypadku mieszkań o powierzchni od 35 do 60 mkw.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – wybrane miasta [w zł/mkw.] Miasto II kw. 2022 [w zł/mkw.] I kw. 2023 [w zł/mkw.] II kw. 2023 [w zł/mkw.] Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 413 410 416 +1,5 +0,7 Lublin 327 321 322 +0,4 -1,4 Łódź 319 352 356 +1,1 +11,9 Kraków 589 593 599 +1,0 +1,7 Warszawa 770 748 749 +0,1 -2,7 Gdańsk 644 665 683 +2,6 +6,0 Olsztyn 382 371 373 +0,5 -2,4 Poznań 384 392 398 +1,7 +3,8 Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Poniżej 1 proc. działki budowlane podrożały średnio także w Lublinie i Olsztynie. Średnio o 2,6 proc. więcej niż trzy miesiące wcześniej płacono za grunty budowlane w Gdańsku (średnio 683 zł/mkw.). Gdańsk był liderem wzrostów także w I kw. 2023 r. Wówczas jednak zanotowano podwyżkę w ujęciu kwartalnym o 6 proc.

Obniżki notowane na rynku sprzedaży działek budowlanych w drugiej połowie 2023 r. sprawiły jednak, że wciąż możemy znaleźć miasta, w których zanotowano obniżki w ujęciu rocznym. Tak stało się w Warszawie, Olsztynie i Lublinie, gdzie za parcele budowlane płacono w II kw. 2023 r. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r.

W Krakowie i Wrocławiu podwyżki notowane w dwóch ostatnich kwartałach niemal do zera skasowały korektę obserwowaną w 2022 r. Z kolei w Łodzi w II kw. 2023 r. mówiliśmy już o blisko 12-procentowym wzroście średnich kwot wpisywanych w aktach notarialnych w porównaniu z II kw. 2022 r.

Ceny transakcyjne działek budowlanych – województwa

Podobne wnioski płyną z danych dotyczących średnich cen transakcyjnych działek budowlanych notowanych poza stolicami województw. Tam także nastąpiło wyhamowanie wzrostu notowanego w I kw. 2023 r. Wyjątkiem okazało się jednak woj. mazowieckie, gdzie przed trzema miesiącami mówiliśmy o ponad 4-procentowej obniżce w ujęciu kwartalnym, a w II kw. 2023 r. średnia kwota płacona za działki wzrosła o 0,8 proc. k/k.

Tym samym na Mazowszu zakończyła się seria pięciu kwartałów z rzędu z obniżkami średnich cen transakcyjnych gruntów pod budowę domów.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – województwa [w zł/mkw.] Województwo II kw. 2022 [w zł/mkw.] I kw. 2023 [w zł/mkw.] II kw. 2023 [w zł/mkw.] Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 109 106 107 +1,5 -1,1 łódzkie 95 96 98 +2,1 +3,2 lubelskie 94 93 94 +0,3 -0,3 mazowieckie 149 128 129 +0,8 -13,2 małopolskie 145 146 148 +1,2 +2,2 warmińsko-mazurskie 90 90 91 +1,0 +0,7 pomorskie 128 126 127 +1,4 -0,7 wielkopolskie 124 126 128 +1,2 +2,9 Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

W większości analizowanych województw podwyżki względem I kw. 2023 r. wahały się od 1 do 1,5 proc. Jedynie w woj. łódzkim wzrost przekroczył 2 proc. k/k.

Wracając na Mazowsze, pięć kwartałów z obniżkami sprawiło, że mimo nieznacznego wzrostu zanotowanego w II kw. 2023 r. w ujęciu rocznym średnia cena transakcyjna była o 13,2 proc. niższa niż w analogicznym kwartale 2022 r.

Obniżki, choć znacznie mniej znaczące (od 0,3 do 1,1 proc. r/r) zanotowano również w woj. dolnośląskim, pomorskim i lubelskim. Podobnie jak w przypadku stolic województw, również w woj. łódzkim miał miejsce najbardziej wyraźny wzrost średniej kwoty płaconej za parcele. Wyniósł on jednak nie kilkanaście (jak w przypadku stolicy województwa) a 3,2 proc. r/r.