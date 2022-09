Podwyżka „zjadła” korektę. Ceny działek rosną po przerwie [Nowy raport]

/ Shutterstock

Podobnie jak na rynku sprzedaży mieszkań również średnie kwoty płacone za działki budowlane w II kw. 2022 r. wzrosły względem pierwszych trzech miesięcy roku. Zanotowane podwyżki „skonsumowały” tym samym obniżki mające miejsce trzy miesiące wcześniej, a średnie stawki transakcyjne w większości analizowanych przypadków wróciły do poziomów notowanych pod koniec 2021 roku.

Jak co kwartał razem z firmą Cenatorium i „Pulsem Biznesu” redakcja Bankier.pl prezentuje ceny transakcyjne działek budowlanych (czyli te, za które grunty faktycznie są sprzedawane) w wybranych dużych miastach Polski. Analizujemy rynki lokalne w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie i Lublinie oraz w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim, małopolskim, wielkopolskim, łódzkich, warmińsko-mazurskich i lubelskim.

Ceny transakcyjne działek budowlanych – miasta wojewódzkie

To, że średnie ceny transakcyjne wróciły do poziomów notowanych w IV kw. 2021 r., jest jednak marnym pocieszeniem dla szukających parcel pod budowę domów jednorodzinnych. Średnie kwoty płacone za nie były wówczas najwyższymi w historii pomiarów. Nie inaczej było w II kw. 2022 r. choć z wyjątkiem.

Mowa o Warszawie, gdzie zarówno w skali kwartału, jak i roku mieliśmy do czynienia z obniżką średniej ceny transakcyjnej o 0,5 proc. Względem najwyższego poziomu notowanego w IV kw. 2021 r. średnia kwota wpisywana w aktach notarialnych w II kw. 2022 r. była o 3 proc. niższa.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – miasta [w zł/mkw.] Miasto II kw. 2021 [w zł/mkw.] I kw. 2022 [w zł/mkw.] II kw. 2022 [w zł/mkw.] Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 402 406 413 +1,7 +2,8 Lublin 303 326 327 +0,1 +7,9 Łódź 269 306 319 +4,0 +18,6 Kraków 549 584 589 +0,9 +7,2 Warszawa 774 774 770 -0,5 -0,5 Gdańsk 604 640 644 +0,7 +6,7 Olsztyn 364 382 382 -0,1 +4,8 Poznań 375 377 384 +1,7 +2,4 Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Mniej niż w I kw. 2022 r., ale jedynie o 0,1 proc., wpisywano także w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży gruntów budowlanych położonych w Olsztynie. Choć nieznaczna, była to pierwsza korekta od ponad dwóch lat.

W pozostałych analizowanych miastach wojewódzkich zanotowano wzrosty, jednak z wyjątkiem Łodzi (+4,0 proc. k/k) nie przekroczyły one 2 proc. w ujęciu kwartalnym.

Przypomnijmy dla porównania, że średnie kwoty płacone za mieszkania, w szczególności mniejsze (0-38 mkw. i 38-60 mkw.), wzrosły w tym czasie od 2 do blisko 7 proc. k/k.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych w II kw. 2022 r. rosły także zdecydowanie słabiej niż wiosną 2021 r. i 2020 r., kiedy mówiliśmy o podwyżkach w ujęciu kwartalnym wahających się od 2 do ponad 8 proc.

Ceny transakcyjne działek budowlanych – województwa

Rozpędu nabrał także wzrost średnich kwot płaconych za grunty budowlane położone poza stolicami województw, gdzie stawki rosły także w I kw. 2022 r. Wówczas jednak w większości przypadków notowane były podwyżki poniżej 1 proc. k/k. Drugi kwartał 2022 r. przyniósł z kolei wzrosty wahające się od 1,2 do 3,3 proc. k/k.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – województwa [w zł/mkw.] Województwo II kw. 2021 [w zł/mkw.] I kw. 2022 [w zł/mkw.] II kw. 2022 [w zł/mkw.] Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 101 106 109 +2,2 +8,0 łódzkie 86 94 95 +1,6 +10,6 lubelskie 88 93 94 +1,2 +6,6 mazowieckie 147 151 149 -1,1 +1,1 małopolskie 127 142 145 +1,8 +13,8 warmińsko-mazurskie 85 88 90 +2,4 +6,0 pomorskie 118 126 128 +1,6 +8,9 wielkopolskie 103 120 124 +3,3 +21,1 Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Z korektą względem pierwszych trzech miesięcy 2022 r. mieliśmy do czynienia jedynie w woj. mazowieckim, gdzie płacono średnio o 1,1 proc. mniej niż trzy miesiące wcześniej. Co istotne, to drugi kwartał z rzędu z obniżką średniej ceny transakcyjnej. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce na przełomie 2020 i 2021 r. Tym samym średnia kwota wpisywana w aktach notarialnych w II kw. 2022 r. była jedynie o 1 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Odmienna sytuacja panowała w Wielkopolsce, gdzie za parcele płacono średnio o 21 proc. więcej niż rok wcześniej, a dwucyfrowy wzrost miał miejsce także w woj. łódzkim oraz małopolskim.

Odczyt indeksu niższy niż przed rokiem

Na prawdopodobne ponowne odwrócenie trendu i powrót korekty na rynek sprzedaży działek budowlanych w kolejnych miesiącach wskazuje odczyt indeksu urban.one, który w lipcu wyniósł 141,4 pkt., co oznaczało obniżkę o 1,17 pkt. w relacji do czerwca oraz o 2,09 pkt. względem lipca 2021 r. To pierwsza taka sytuacja od sześciu lat.

Lipiec, jak i całe pierwsze półrocze 2022 r., przyniósł także spadek zainteresowania budową domów jednorodzinnych. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. Polacy ruszyli z budową 46 400 domów, co oznaczało spadek w ujęciu rocznym o 14,5 proc. W tym samym czasie polskie urzędy wydały pozwolenia umożliwiające budowę 50 593 domów (-16,3 proc. r/r).

Jeszcze gorzej pod tym względem wypadł lipiec, kiedy to rozpoczęto budowę 7571 domów jednorodzinnych oraz uzyskano 7852 pozwoleń. Obniżka w ujęciu rocznym wyniosła odpowiednio 27,6 proc. oraz 33 proc.

Wszystko to dzieje się równolegle ze słabnącą z miesiąca na miesiąc akcją kredytową, na co wpływ mają przede wszystkim rosnące stopy procentowe i w konsekwencji słabnąca zdolność kredytowa Polaków.

