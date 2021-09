Po korekcie ani śladu. Popyt na domy podbija ceny działek budowlanych

fot. StunningArt / / Shutterstock

Korekta i wyhamowanie wzrostów, które napłynęły na rynek działek budowlanych na początku 2021 r., odeszły w zapomnienie. Drugi kwartał 2021 r. przyniósł kilkuprocentowe podwyżki – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez Cenatorium. Wszystko przez rozgrzany popyt na budowę domów jednorodzinnych zarówno po stronie deweloperów, jak i inwestorów indywidualnych.

Jak co kwartał razem z firmą Cenatorium i „Pulsem Biznesu” redakcja Bankier.pl prezentuje ceny transakcyjne działek budowlanych (czyli te, za które grunty budowlane faktycznie są sprzedawane) w wybranych dużych miastach Polski. Analizujemy rynki lokalne w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie i Lublinie oraz w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim, małopolskim, wielkopolskim, łódzkich, warmińsko-mazurskich i lubelskim.

Ceny działek budowlanych – miasta wojewódzkie

Wzrost cen transakcyjnych parceli pod budowę domów przyspieszył w każdym z analizowanych miast. Podczas gdy jeszcze w I kw. 2021 r. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Lublinie mówiliśmy o nieznacznej korekcie, II kw. 2021 r. przyniósł w tych miastach podwyżki sięgające od niespełna 1 proc. do ponad 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Jeszcze mocniej wzrosły stawki w miastach wojewódzkich, w których z podwyżką mieliśmy do czynienia również w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. We Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi i Olsztynie względem I kw. 2021 r. średnie kwoty wpisywane w aktach notarialnych wzrosły o ok. 5 proc.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – miasta [w zł/mkw.] Miasto II kw. 2020 I kw. 2021 II kw. 2021 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 382 384 402 +4,7 +5,2 Lublin 280 295 303 +2,5 +8,0 Łódź 223 256 269 +5,0 +20,3 Kraków 470 532 549 +3,2 +16,8 Warszawa 742 760 774 +1,8 +4,3 Gdańsk 547 574 604 +5,3 +10,4 Olsztyn 304 345 364 +5,5 +19,8 Poznań 383 372 375 +0,8 -2,2 Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Z tak znaczącymi podwyżkami w największych polskich miastach mieliśmy do czynienia także przed rokiem, nie da się powiedzieć, by była to sezonowa podwyżka. We wcześniejszych latach w drugich kwartałach wzrosty, choć często spotykane, nie były tak znaczące, a dodatkowo przeplatane były jednak obniżkami.

W dalszym ciągu w części analizowanych miast utrzymują się dwucyfrowe wzrosty średnich cen transakcyjnych w ujęciu rocznym. Najmocniej – o 20 proc. – wzrosła w tym czasie średnia kwota płacona za parcele położone w Łodzi.

Wciąż – zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym – najstabilniej kształtują się ceny transakcyjne gruntów budowlanych usytuowanych w Poznaniu. W stolicy woj. wielkopolskiego zanotowano nawet 2-procentową obniżkę względem II kw. 2020 r., na którą wpływ poza korektą z pierwszych trzech miesięcy 2021 r. miała wpływ blisko 6-procentowa obniżka zanotowana latem ubiegłego roku.

Blado przy 20-procentowej podwyżce w Łodzi i Olsztynie wypada także wzrost stawek w skali roku, który zanotowano w Warszawie i we Wrocławiu. Za parcele płacono tam odpowiednio o 4 i 5 proc. więcej niż przed rokiem.

W przypadku Poznania, Warszawy i Gdańska działki w ciągu ostatniego roku drożały nieco wolniej od mieszkań. Nie można tego jednak powiedzieć o pozostałych spośród analizowanych miast, w których działki budowlane drożeją dwukrotnie szybciej od mieszkań.

Ceny działek budowlanych – województwa

Jeszcze wyraźniej niż w stolicach województw rosły w II kw. 2021 r. średnie ceny gruntów pod budowę domów położonych poza nimi. W większości analizowanych województw wzrost w ujęciu kwartalnym wahał się od niespełna 5 do ponad 6 proc. Jedynie w woj. mazowieckim działki względem I kw. 2021 r. podrożały „jedynie” o ok. 3 proc. W przypadku woj. mazowieckiego podwyżka z II kw. 2021 r. zakończyła trwający nieprzerwanie przez trzy kwartały czas obniżek.

Spadek średnich kwot płaconych za parcele w woj. mazowieckim w poprzednich trzech kwartałach sprawił jednak, że w relacji rocznej miała miejsce obniżka o blisko 8 proc.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – województwa [w zł/mkw.] Województwo II kw. 2020 I kw. 2021 II kw. 2021 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 94 96 101 +4,8 +7,0 łódzkie 84 82 86 +4,8 +2,6 lubelskie 81 84 88 +4,9 +8,8 mazowieckie 160 143 147 +2,9 -7,8 małopolskie 104 119 127 +6,6 +22,4 warmińsko-mazurskie 73 81 85 +4,9 +16,5 pomorskie 98 112 118 +5,6 +20,2 wielkopolskie 84 97 103 +5,4 +22,2 Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

W pozostałych województwach mieliśmy do czynienia ze wzrostem średnich stawek transakcyjnych. Najmniej – o niespełna 3 proc. – wzrosła średnia kwota płacona za parcele położone w woj. łódzkim, a przypomnijmy, że to w stolicy województwa – Łodzi, miała miejsce najbardziej znacząca, ponad 20-procentowa podwyżka.

Najmocniej – o ponad 22 proc. względem II kw. 2020 r. wzrosła z kolei średnia kwota, jaką płacono za działki budowlane w woj. wielkopolskim. Dla porównania, to stolica woj. wielkopolskiego – Poznań, była jedynym z analizowanym miast, w którym w II kw. 2020 r. zanotowano obniżkę w ujęciu rocznym.

Rosnący popyt utrzyma wzrost cen działek

Na podwyżki cen transakcyjnych parceli pod budowę domów w drugiej połowie roku wskazywać może odczyt indeksu urban.one. W lipcu wyniósł on 143,49 pkt. i był o 1,97 pkt. wyższy niż w czerwcu. Po raz ostatni tak znaczący wzrost odczytu w relacji miesięcznej miał miejsce w lipcu 2019 r. W ujęciu rocznym lipcowy odczyt indeksu urban.one był o 7,65 pkt. wyższy.

Powodem rosnących kwot wpisywanych w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży gruntów budowlanych jest bez wątpienia rozgrzany popyt na działki i budownictwo jednorodzinne.

– Ceny tych nieruchomości rosną w dwucyfrowym tempie. Deweloperzy realizujący osiedla jednorodzinne nie nadążają za rosnącym popytem. Widać także ogromne zainteresowanie budową na własny rachunek – mówi Anna Karaś, starszy analityk ds. rynku nieruchomości w Cenatorium.

Inwestorzy indywidualni ruszyli w lipcu z budową 10 458 domów jednorodzinnych. Był to więc już piąty miesiąc z rzędu, kiedy to rozpoczęto budowę ponad 10 tys. domów. W relacji do lipca 2020 r. tegoroczny wynik był wyższy o blisko 14 proc., a względem lipca 2018 r. o 34 proc.

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2021 r. inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 64,7 tys. domów jednorodzinnym, co przełożyło się na blisko 21-procentowy wzrost w skali roku.

Pracy na budowach domów jednorodzinnych nie powinno brakować także w kolejnych miesiącach i latach. Od początku roku do końca lipca inwestorzy indywidualni uzyskali bowiem 72,2 tys. pozwoleń na budowę domów, co było wynikiem o 26,7 proc. wyższym względem analogicznego okresu 2020 r.

Najczęściej buduje się obecnie wokół głównych polskich miast. Jak wynika z danych Cenatorium, najwięcej nowych budów przybyło w pow. poznańskim (1179).

– Intensywną akcję inwestycyjną widać także w powiecie krakowskim, lubelskim, wrocławskim i rzeszowskim. Bardzo duży wzrost liczby budowanych domów odnotowano również w stolicy, gdzie do od początku roku do końca lipca rozpoczęto budowę 535 domów na cele własne, podczas gdy w całym 2020 r. ich liczba wyniosła 559 sztuk – zauważa Anna Karaś.

Domy rekreacyjne napędzają popyt

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, biorąc pod uwagę poszczególne województwa, największy wzrost liczby rozpoczętych budów domów jednorodzinnych w ujęciu rocznym zanotowano w woj. warmińsko-mazurskim (+34,1 proc. r/r) i kujawsko-pomorskim (+28,9 proc. r/r).

– W tych województwach wyróżniają się powiaty podmiejskie (bydgoski, olsztyński, toruński, włocławski), ale także powiaty o bogatej ofercie rekreacyjnej: ełcki, brodnicki, mogileński czy ostródzki, co może potwierdzać wzrost popytu na nieruchomości wakacyjne – twierdzi ekspertka Cenatorium. – Polacy coraz chętniej kupują działki, najchętniej z dostępem do wody, a także w pobliżu dobrej sieci drogowej. Na Mazurach widać m.in. wpływ ukończenia trasy ekspresowej S7, dzięki której wypad na weekend w okolice Ostródy jest coraz wygodniejszy – dodaje.