Ile kosztuje działka budowlana? Podwyżki w aktach notarialnych wróciły do głosu

Bezpieczny kredyt 2% w PKO BP – wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim złożysz wniosek! Planujesz wziąć Bezpieczny kredyt 2% w banku PKO BP? To bank cieszący się sporym zaufaniem i długą tradycją, ale jego oferta nie będzie odpowiednia dla każdego. Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, czy na pewno powinieneś składać wniosek do PKO BP!