Drożyzna na rynku działek budowlanych wyhamowała, ale ceny wciąż znacznie wyższe niż przed rokiem

fot. Bilanol / /

Po trwających od trzech kwartałów podwyżkach na rynek działek budowlanych w największych polskich miastach napłynęła nieśmiała korekta bądź wyhamowanie tendencji wzrostowej – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez Cenatorium. W relacji rocznej zarówno w dużych miastach, jak i województwach wciąż jednak łatwo znaleźć kilkudziesięcioprocentowe podwyżki.

Jak co kwartał razem z firmą Cenatorium i „Pulsem Biznesu” redakcja Bankier.pl prezentuje ceny transakcyjne nieruchomości (czyli te, za które grunty budowlane faktycznie są sprzedawane) w wybranych dużych miastach Polski. Analizujemy rynki lokalne w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie i Lublinie oraz w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim, małopolskim, wielkopolskim, łódzkich, warmińsko-mazurskich i lubelskim.

Ceny działek budowlanych – miasta wojewódzkie

Po trzech kwartałach nieustannych wzrostów średnich cen transakcyjnych działek budowlanych w największych polskich miastach pierwsze trzy miesiące 2021 r. w kilku z nich przyniosły nieśmiałą korektę. Z obniżkami notowanymi w pierwszych kwartałach mieliśmy do czynienia także w poprzednich latach. Tegoroczna korekta, w przeciwieństwie choćby do ubiegłego roku, była jednak mniej okazała oraz pojawiła się jedynie w czterech z ośmiu analizowanych miast wojewódzkich.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – miasta [w zł/mkw.] Miasto I kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 362 382 384 +0,5 +6,0 Lublin 274 298 295 -0,8 +7,8 Łódź 208 250 256 +2,3 +23,3 Kraków 444 536 532 -0,7 +20,0 Warszawa 699 777 760 -2,1 +8,8 Gdańsk 557 559 574 +2,6 +2,9 Olsztyn 282 339 345 +1,9 +22,3 Poznań 373 375 372 -0,9 -0,3 Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

W I kw. 2021 r. z największą obniżką średnich kwot wpisywanych w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży parcel mieliśmy do czynienia w Warszawie. Względem IV kw. 2020 r. średnia kwota, jaką płacono za grunty budowlane w stolicy, spadła o 2 proc. W Lublinie, Poznaniu i Krakowie obniżka w ujęciu kwartalnym nie przekroczyła 1 proc. Korekta przyszła jednak po kilkuprocentowych wzrostach notowanych w drugiej połowie 2020 r.

Jeszcze dłużej na obniżkę musieli czekać kupujący parcele pod budowę domu położone w Krakowie. W stolicy woj. małopolskiego faza wzrostowa trwała przez pięć kwartałów.

Kilkuprocentowe podwyżki dominujące na rynku działek budowlanych w 2020 r. sprawiły jednak, że w relacji rocznej, nawet w miastach, w których I kw. 2021 r. przyniósł korektę, mówiliśmy o dwucyfrowych wzrostach średnich cen transakcyjnych. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia we wspomnianym już Krakowie, gdzie względem I kw. 2020 r. średnia kwota płacona za parcele wzrosła o 20 proc.

Jeszcze wyraźniej – odpowiednio o 22 i 23 proc. – w skali roku wzrosła średnia kwota płacona za działki budowlane położone w Olsztynie i Łodzi. W pozostałych analizowanych miastach średnie ceny transakcyjne wzrosły w ciągu roku od 3 do 9 proc.

Wyjątek stanowił Poznań, gdzie w aktach notarialnych w I kw. 2021 r. wpisywano średnio niemal dokładnie tyle, ile w I kw. 2020 r. (-0,3 proc. r/r).

Ceny działek budowlanych – województwa

I kw. 2021 r. przyniósł również osłabienie podwyżek notowanych pod koniec 2020 r. poza stolicami województw. W pierwszych miesiącach 2021 r. wciąż jednak mówiliśmy tam o wzrostach średnich cen transakcyjnych rzędu 2,5-5 proc.

Z obniżką, podobnie jak w stolicy, mieliśmy do czynienia także w całym woj. mazowieckim (-2,0 proc. k/k). Tym samy średnia kwota płacona za parcele położone na Mazowszu wciąż pozostaje poniżej poziomu 150 zł/mkw. W I kw. 2021 r. była ona także o 5,5 proc. niższa względem pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku.

Średnie ceny transakcyjne działek budowlanych – województwa [w zł/mkw.] Województwo I kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 92 97 96 -0,7 +4,8 łódzkie 82 80 82 +2,6 +1,0 lubelskie 81 81 84 +4,2 +3,9 mazowieckie 152 146 143 -2,0 -5,5 małopolskie 96 117 119 +2,4 +23,8 warmińsko-mazurskie 68 77 81 +4,7 +19,8 pomorskie 92 109 112 +2,6 +21,3 wielkopolskie 79 94 97 +3,4 +23,2 Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Mniejsze powody do zadowolenia mieli kupujący grunty budowlane położone w woj. małopolskim, pomorskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim, gdzie średnie stawki notowane w I kw. 2021 r. były najwyższe w historii. Trwające od kilku kwartałów wzrosty sprawiły, że w relacji do analogicznego okresu 2020 r. za działki płacono tam średnio o ok. 20 proc. więcej.

Sytuacja notowana w I kw. 2021 r. na rynku działek budowlanych położonych poza stolicami województw bardziej przypominała więc tą, z którą mieliśmy do czynienia na rynku dużych mieszkań o powierzchni od 60 do 80 mkw. oraz powyżej 80 mkw., gdzie I kw. 2021 r. także przyniósł kilkuprocentowe podwyżki.

Kwartalne zmiany średnich cen transakcyjnych parcel budowlanych położonych w największych polskich miastach były z kolei zbliżone do tych, które dotknęły w I kw. 2021 r. średnie kwoty płacone za mieszkania (do 35 mkw. oraz 35-60 mkw.).

Wokół stolic województw buduje się najwięcej

Na dalsze wzrosty średnich cen transakcyjnych działek budowlanych wskazuje kwietniowy odczyt indeksu urban.one. Wyniósł on 139,54 pkt. i był najwyższy w historii. Oznaczało to wzrost względem marca o 0,38 pkt. W relacji do kwietnia 2021 r. odczyt indeksu wzrósł o 4,95 pkt.

Zdaniem Anny Karaś, starszej analityk rynku nieruchomości w Cenatorium, na drożejące działki wpływa m.in. rosnący popyt na domy jednorodzinne.

– W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2021 r. liczba domów, których budowę rozpoczęto, wyniosła 33,1 tys., co przekłada się na wzrost o 24 proc. względem analogicznego okresu 2020 r. – zauważa Anna Karaś. – Polacy w reakcji na wysokie ceny mieszkań w dużych miastach coraz częściej decydują się na budowę własnego domu. Pandemia COVID-19 i związana z nią praca zdalna dodatkowo wzmogła ten trend – dodaje.

Jest on szczególnie widoczny na przedmieściach największych polskich miast. Zgodnie z informacjami Cenatorium w powiatach okalających Warszawę od początku stycznia do końca kwietnia 2021 r. rozpoczęto budowę 1763 domów jednorodzinnych. Stanowiły one 42 proc. wszystkich domów, których budowę rozpoczęto w tym czasie w woj. mazowieckim, przy czym największym powodzeniem cieszyły się powiaty: legionowski i miński.