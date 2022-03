Domy jednorodzinne drożeją szybciej od mieszkań. Dwucyfrowe wzrosty w skali roku normą

/ Shutterstock

Od blisko 15 proc. w Warszawie, przez ok. 20 proc. w Gdańsku do ponad 22 proc. w Lublinie – o tyle wzrosły w ciągu roku średnie ceny transakcyjne domów jednorodzinnych w największych polskich miastach – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez Cenatorium. To znacznie silniejsze podwyżki od obserwowanych na rynku sprzedaży mieszkań.

Jak co kwartał razem z firmą Cenatorium i „Pulsem Biznesu” redakcja Bankier.pl prezentuje ceny transakcyjne nieruchomości (czyli te, za które mieszkania faktycznie są sprzedawane) w wybranych dużych miastach Polski. Analizujemy rynki lokalne w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie i Lublinie.

Kolejny kwartał z mocnymi, wahającymi się od 3 do blisko 6 proc., podwyżkami sprawił, że w największych polskich miastach średnie ceny transakcyjne przekroczyły kolejne bariery. Jak wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez Cenatorium, w pięciu spośród sześciu największych Polskich miast (z wyjątkiem Łodzi) średnie kwoty płacone za domy jednorodzinne w IV kw. 2021 r. przekraczały już 7 tys. zł/mkw.

Średnie ceny transakcyjne domów jednorodzinnych [w zł/mkw.] Miasto IV kw. 2020 III kw. 2021 IV kw. 2021 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Warszawa 7866 8613 9030 +4,8 +14,8 Poznań 5855 6632 7022 +5,9 +19,9 Łódź 4273 4816 5018 +4,2 +17,4 Kraków 6086 6790 7141 +5,2 +17,3 Wrocław 6260 7146 7461 +4,4 +19,2 Gdańsk 6419 7470 7697 +3,0 +19,9 Lublin 4996 5824 6132 +5,3 +22,7 Olsztyn 5132 5736 6044 +5,4 +17,8 Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Próg ten w ostatnim kwartale 2021 r. padł w Poznaniu (średnio 7022 zł/mkw.) i Krakowie (średnio 7141 zł/mkw.). W tych dwóch miastach zanotowano także podwyżki przekraczające 5 proc. w skali kwartału. W Warszawie natomiast po raz pierwszy za metr kwadratowy domu jednorodzinnego płacono średnio powyżej 9 tys. zł/mkw.

Zarówno w skali kwartału jak i roku domy jednorodzinne w ośmiu analizowanych miastach drożały szybciej od mieszkań – zarówno najmniejszych kawalerek (do 35 mkw.), najpopularniejszych metraży (35-60 i 60-80 mkw.) jak i największych o powierzchni przekraczającej 80 mkw.

Nawet 3,5 roku podwyżek z rzędu

Skupiając się na metrażach mieszkań najbardziej zbliżonych wielkością do powierzchni domów jednorodzinnych, czyli 80-metrowych i większych, różnice wahały się od nieco ponad 3 p.p. w Łodzi, gdzie mieszkania podrożały w ciągu roku średnio o 14 proc. a domy jednorodzinne o 17,4 proc., przez ponad 12 p.p. w Warszawie (+14,8 proc. w przypadku domów i +2,7 proc. w przypadku mieszkań większych niż 80-metrowe) po 21 p.p. w Poznaniu, gdzie domy jednorodzinne podrożały średnio o blisko 20 proc., podczas gdy średnia kwota płacona za największe mieszkania spadła o ok. 1 proc.).

Podwyżki średnich kwot płaconych za domy jednorodzinne to jednak nie kwestia ostatniego roku, ale co najmniej dwóch, a w skrajnych przypadkach nawet trzech i pół roku wzrostów cen z rzędu. Widać to dobrze patrząc na średnie ceny transakcyjne w perspektywie czteroletniej. „Najstabilniejszym” w tym okresie rynkiem była Łódź, gdzie średnia kwota wpisywana w aktach notarialnych wzrosła o 41 proc. W Warszawie wzrost wyniósł 53 proc., a w Lublinie i Olsztynie zanotowano ponad 80-procentowe podwyżki.

Domy wciąż tańsze od mieszkań

Domy jednorodzinne wciąż jednak są w większości analizowanych miast znacznie tańsze od 80-metrowych i większych mieszkań. Dla przykładu w Warszawie w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży domów jednorodzinnych w IV kw. 2021 r. wpisywano średnio 9030 zł/mkw., z kolei za mieszkania 80-metrowe i większe płacono średnio 11 081 zł/mkw.

Wyjątkiem na tym tle był Olsztyn i Poznań. W stolicy woj. warmińsko-mazurskiego za domy jednorodzinne płacono średnio 6044 zł/mkw., podczas gdy za mieszkania o wspomnianym metrażu średnio 5303 zł/mkw. Z kolei w Poznaniu było to odpowiednio średnio 7022 zł/mkw. i średnio 6815 zł/mkw.