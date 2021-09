Domy jednorodzinne drożeją coraz szybciej. Działki i mieszkania daleko w tyle

fot. Fotokon / / Shutterstock

Wzrost cen domów jednorodzinnych, choć obserwowany nieprzerwanie od ponad roku, w II kw. 2021 r. wyraźnie przyspieszył – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez Cenatorium. Tym samym gotowe domy drożeją znacznie szybciej od mieszkań, a nawet działek budowlanych.

Jak co kwartał razem z firmą Cenatorium i „Pulsem Biznesu” redakcja Bankier.pl prezentuje ceny transakcyjne nieruchomości (czyli te, za które mieszkania faktycznie są sprzedawane) w wybranych dużych miastach Polski. Analizujemy rynki lokalne w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie i Lublinie.

Ponad rok śrubowania cen

W każdym z analizowanych miast drugi kwartał 2021 r. przyniósł przyspieszenie wzrostu cen transakcyjnych gotowych domów, a ponieważ średnie kwoty wpisywane w aktach notarialnych rosną nieprzerwanie od ponad roku, a w kilku przypadkach od blisko trzech lat, w II kw. 2021 r. byliśmy świadkami kolejnych, znacząco wyśrubowanych rekordów.

Średnie ceny transakcyjne domów jednorodzinnych [w zł/mkw.] Miasto II kw. 2020 I kw. 2021 II kw. 2020 Zmiana k/k [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Warszawa 7508 8000 8385 +4,8 +11,7 Poznań 5293 5990 6471 +7,1 +21,2 Łódź 3802 4361 4534 +4,0 +19,3 Wrocław 5579 6471 6893 +6,5 +23,6 Gdańsk 5693 6690 7145 +6,8 +25,5 Kraków 5493 6232 6502 +4,3 +18,4 Lublin 4514 5161 5535 +7,2 +22,6 Olsztyn 4728 5239 5470 +4,4 +15,7 Źródło: Raport o cenach mieszkań Bankier.pl, „Pulsu Biznesu” i Cenatorium

Wspomniane rekordowe kwoty, jakie przeciętnie płacono za domy sprawiły, że w relacji rocznej mówiliśmy o dwucyfrowych wzrostach, w kilku przypadkach przekraczających nawet 20 proc.

O ile jednak wraz z rozwojem pierwszej fali pandemii koronawirusa w II kw. 2020 r. nad rynek domów nadciągnęły podwyżki wahające się od 5 do 7 proc., czyli zbliżone do notowanych w II kw. 2021 r., o tyle wcześniejsze lata wyglądały na tym tle znacznie spokojniej. Nierzadko drugie kwartały przynosiły wręcz korekty stawek.

Najmocniej – średnio o 7 proc. względem I kw. 2021 r. - podrożały domy usytuowane w Poznaniu, co w perspektywie rocznej przełożyło się na 21-procentową podwyżkę. Względem II kw. 2019 i Ii kw. 2018 r. za domy położone w Poznaniu płacono z kolei o ponad 40 proc. więcej, co nominalnie oznaczało podwyżkę o ponad 2000 zł/mkw.

O blisko 7 proc. więcej w relacji do pierwszych trzech miesięcy 2021 r. płacono za domy także we Wrocławiu i Gdańsku. W stolicy woj. pomorskiego średnia cena transakcyjna przekroczyła już poziom 7000 zł/mkw., w stolicy Dolnego Śląska zbliżyła się do niego.

Właśnie w obu tych miastach zanotowano także najmocniejszy wzrost średniej ceny transakcyjnej w relacji rocznej. Za domy położone we Wrocławiu płacono średnio o 23,6 proc. a w Gdańsku - średnio o 25,5 proc. więcej. Względem II kw. 2018 r. podwyżki w obu tych miastach przekroczył z kolei 60 proc.

Najstabilniej na tym tle wypadają średnie kwoty płacone za domy jednorodzinne położone w trzech największych polskich miastach: Warszawie, Krakowie i Łodzi. Choć podwyżka w skali kwartału zanotowana w stolicy była jedną z niższych, to zauważyć trzeba znaczące przyspieszenie wzrostu. Jeszcze w drugiej połowie 2021 r. i w I kw. 2021 r. średnia cena transakcyjna rosła kwartalnie od 1,5 do 2,5 proc.

Gotowe domy drożeją szybciej od mieszkań i działek budowlanych

Zgodnie z danymi Bankier.pl udostępnionymi przez Cenatorium, domy drożeją znacznie wyraźniej od i tak znacząco drożejących mieszkań, a nawet działek budowlanych. Najmocniej ta tendencja uwidoczniła się w Poznaniu. Mieszkania w stolicy woj. wielkopolskiego o powierzchni przekraczającej 35 mkw. oraz działki budowlane podrożały względem I kw. 2021 r. bowiem od 1 do 2,5 proc., a w przypadku kawalerek zanotowano nawet 1-procentową obniżkę, co przy 7-procentowym wzroście średniej kwoty płaconej za domy jednorodzinne wypada dość blado.

Spośród największych polskich miast na zbliżonym poziomie średnie ceny transakcyjne mieszkań, działek i domów rosną jedynie w Łodzi, gdzie 4-procentowa podwyżka w ujęciu kwartalnym na rynku domów korelowała z 5-procentowym wzrostem średniej kwoty płaconej za działki i rosnącymi kwartalnie od 3 do 6 proc. cenami mieszkań.

Na horyzoncie dalsze podwyżki

Ze wzrostami zarówno stawek widniejących w ofertach, jak i kwot płaconych za domy jednorodzinne możemy mieć do czynienia także w drugiej połowie 2021 r. Wpływ na ten stan z pewnością może mieć wspomniana już podwyżka obserwowana na rynku działek budowlanych.

Koszty inwestycji a co za tym idzie ostateczne kwoty płacone za domy podwyższają także błyskawicznie rosnące ceny materiałów budowlanych i problem z dostępem do pracowników budowlanych.