Ceny światowych atrakcji turystycznych w górę. Polska w czołówce zestawienia

TURYSTYKA Niemcy chętnie wybierają Polskę na wakacje. Szykuje się rekordowy rok "W tym momencie mogę powiedzieć: jestem przekonany, że będzie to rekordowy rok, jeżeli chodzi o przyjazdy Niemców do Polski" - powiedział PAP szef ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie Konrad Guldon. Polska przyciąga turystów, bo wykorzystuje swoje główne atuty, czyli bliskość, rozwój infrastruktury oraz atrakcyjny stosunek jakości do ceny.