Ceny ropy wahają się po ustaleniach OPEC+ w sprawie produkcji surowca

Reuters: OPEC+ planuje zmniejszenie produkcji ropy, zmierza do konfliktu z USA

Grupa OPEC+, w skład której wchodzi Rosja, ma zamiar podczas środowego spotkania w Wiedniu podjąć decyzję o zmniejszeniu produkcji ropy, by podbić jej ceny. Doprowadzi do zapewne do konfliktu z USA, które są przeciwne windowaniu cen surowca - pisze w Reuters, powołując się na źródła.