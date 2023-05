Ceny ropy w USA zniżkują. Rynki boją się o limit zadłużenia

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają. Rynki niepokoją się o stan negocjacji nt. podniesienia limitu zadłużenia USA. Miniony tydzień notowania ropy zakończyły na plusie.

fot. Jan-Rune Smenes Reite / / Pexels

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 70,69 USD, niżej o 1,22 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na VII wyceniana jest po 75,12 USD za baryłkę, niżej o 0,61 proc.

W zeszłym tygodniu oba benchmarki naftowe zyskały około 2 proc., co było pierwszym tygodniowym wzrostem od pięciu tygodni, po tym jak pożary doprowadziły do wstrzymania wydobycia ropy naftowej w Albercie w Kanadzie. WTI jest jednak na drodze do odnotowania piątej z rzędu miesięcznej straty, co byłoby najgorszym wynikiem od 2017 r.

Na rynkach rośnie niepokój, że Stany Zjednoczone staną na krawędzi niewypłacalności. Prezydent USA Joe Biden i republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy spotkają się w poniedziałek, aby omówić kwestię podniesienia pułap zadłużenia. W niedziele obaj politycy odbyli rozmowę telefoniczną. Ministerstwo Skarbu USA oczekuje, że rząd federalny będzie miał trudności ze spłatą swoich długów po 1 czerwca.

„Pomimo nadziei na wznowienie rozmów istnieje ryzyko, że porozumienie zostanie opóźnione do ostatniej chwili” – powiedziała Charu Chanana, strateg rynkowy w Saxo Capital Markets.

W ocenie analityka IG Tony’ego Sycamore’a wznowienie negocjacji w sprawie pułapu zadłużenia USA w poniedziałek pozostanie kluczowym czynnikiem wpływającym na sentyment na rynku ropy. Dodał, że inwestorzy byli również zaniepokojeni, że ożywienie gospodarcze w Chinach słabnie po gorszych od oczekiwań danych ekonomicznych z ostatnich dwóch tygodni.

„Jeśli rynek chiński mieszkaniowy będzie nadal słabł, a decydenci nie zareagują, wzrośnie ryzyko dalszego spowolnienia w Chinach, co oznacza złe wieści dla konsumpcji i popytu na ropę naftową” – powiedział Sycamore.

W swoim najnowszym miesięcznym raporcie Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzegła przed zbliżającym się niedoborem na rynku w drugiej połowie roku, kiedy oczekuje się, że popyt przewyższy podaż o prawie 2 mln baryłek dziennie. (PAP Biznes)

