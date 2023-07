Ceny ropy w USA rosną, a Brent tanieje. Inwestorzy czekają na komentarze saudyjskiego księcia

Spadł udział Rosji w imporcie ropy naftowej do UE. Skąd teraz kraje ściągają paliwa kopalne? Eurostat we wtorek podał najnowsze dane o imporcie ropy naftowej do Unii Europejskiej. Okazuje się, że udział Rosji spadł o 22,8 pkt. proc. w I kwartale 2023 roku.