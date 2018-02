Ceny ropy utrzymają się poniżej 65 dol. za baryłkę

Przez większą część roku ceny ropy będą utrzymywać się poniżej obecnych notowań surowca.

Na szczycie z końca stycznia notowania ropy brent sięgały ponad 71 dol. za baryłkę, o 163 proc. więcej niż w zanotowanym niemal równo dwa lata wcześniej dołku. Poprawienie szczytu, po tym jak do poniedziałku korekta sprowadziła ceny ropy brent o 11,4 proc. poniżej niego, do 63,1 dol. za baryłkę, to mało prawdopodobny scenariusz, wynika z ostatnich prognoz. Według BP do końca roku notowania ropy będą utrzymywały się w przedziale 50-65 dol.



- Zmienność z ostatnich dni powinna się utrzymać, jednak według nas jest to naturalne. Obecne ceny uznajemy za satysfakcjonujące – powiedział w wywiadzie dla Bloomberga Bob Dudley, prezes BP.



Jego zdaniem wprawdzie amerykańska produkcja ropy będzie rosnąć, jednak globalny popyt na surowiec także silnie się zwiększa. Nieco bardziej optymistycznie nastawiony jest Bob Parker z towarzystwa Quilvest Wealth Management, który zapowiada tendencję boczną w notowaniach ropy. Jego zdaniem ceny odmiany brent od góry ograniczają obniżenie kosztów produkcji alternatywnych źródeł energii, trwałe przekroczenie przez produkcję amerykańską bariery 10 mln baryłek dziennie oraz spadek liczby niewypłacalności wśród amerykańskich producentów łupkowych. Z drugiej strony przed załamaniem cen ropy zabezpiecza wzrost popytu, a to oznacza, że do końca roku notowania baryłki brent powinny utrzymać się w przedziale 60-70 dol.Rychły spadek cen ropy poniżej 60 dol. za baryłkę zapowiada tymczasem Edward Bell, analityk dubajskiego banku Emirates NBD. Stabilny wzrost amerykańskiej produkcji ropy sprawi, że ceny odmiany brent sięgną w tym roku średnio 60 dol. za baryłkę, a w czwartym kwartale wyniosą średnio 55 dol. Tymczasem w tygodniu zakończonym w ubiegły wtorek inwestorzy opuszczali pozycje nastawione na zwyżki cen ropy, wynika z danych europejskiej giełdy ICE. Liczba długich pozycji spadła najniżej od grudnia, a po odliczeniu pozycji krótkich – najniżej od trzech tygodni.MWIE, Bloomberg