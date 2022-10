Ceny prądu zamrożone. Potrzebny już tylko podpis prezydenta

fot. Alex Yeung / / Shutterstock

Sejm uchwalił ustawę zamrażającą ceny prądu. Do określonych limitów zużycia ceny w przyszłym roku pozostaną na niezmienionym poziomie. Zamrożone zostaną również stawki opłat dystrybucyjnych do wskazanych limitów. Ustawa trafi teraz do podpisu przez prezydenta.

Sejm przyjął w piątek 30 z 74 zaproponowanych przez Senat poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku.

Sejm odrzucił poprawki przewidujące m.in. podniesienie limitu zużycia na gospodarstwo domowe w wysokości 2 MWh rocznie o 0,5 MWh na każde uczące się dziecko w wieku do 26 lat przy jednoczesnym wykreśleniu zapisu o wyższym limicie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz podniesienie limitu do 6 MWh w przypadku ogrzewania gospodarstwa domowego za pomocą pompy ciepła.

Sejm nie zgodził się również na propozycję zamrożenia cen dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców do limitu zużycia 20 MWh rocznie.

Ustawa zamrażająca ceny prądu dla gospodarstw domowych przyjęta przez Sejm! Naszym priorytetem było zagwarantowanie obywatelom, że w 2023 r. nie dotkną ich drastyczne podwyżki cen za energię elektryczną. Pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami.

W ustawie przewidziano następujące limity zużycia energii elektrycznej, uprawniające do zamrożenia cen:

limit 2000 kWh będzie przysługiwał wszystkim gospodarstwom domowym,

jeśli w gospodarstwie domowym znajduje się osoba z niepełnosprawnością - limit wyniesie 2600 kWh,

na limit 3000 kWh mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz rolnicy.

Po przekroczeniu limitu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, gospodarstwa domowe za każdą kolejną zużytą kWh, będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.

Ponadto, jeżeli między 1 października br. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca ograniczy zużycie, o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022 r., w 2024 r. sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023.

Spółki energetyczne mają nie być stratne. przewidziano rekompensaty za zamrożenie cen prądu i upusty. Źródłem finansowania ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19; z niego będzie też finansowany dodatek elektryczny.

Na mocy przyjętych przepisów, dla gospodarstw domowych, które zużywają prąd do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – wprowadzony zostanie jednorazowy dodatek elektryczny.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.





