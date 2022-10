Ceny prądu i dystrybucja węgla. Rząd dogadał się z samorządami

fot. Krystian Maj/KPRM / / Flickr

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu pozytywnie zaopiniowała w środę projekty ustaw dotyczące cen energii oraz dystrybucji węgla - poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Rząd przyjmie te projekty w najbliższych dniach, aby w przyszłym tygodniu mogły stanąć na posiedzeniu Sejmu - zapowiedział.

W środę z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tematem rozmów były założenia rządowych projektów ustaw dotyczących cen energii i dystrybucji węgla przez samorządy.

"Po blisko dwugodzinnej dyskusji Komisja Wspólna Rządu i Samorządu pozytywnie zaopiniowała zarówno projekt dotyczący cen energii, jak i projekt dotyczący dystrybucji węgla" - powiedział po posiedzeniu współprzewodniczący komisji, wiceminister Szefernaker.

Jak dodał, strona samorządowa zgłosiła uwagi o charakterze technicznym do projektu związanego z dystrybucją węgla, które do końca dnia zostaną spisane i przekazane do Ministerstwa Aktywów Państwowych. "Pomimo tych uwag ustawa o dystrybucji węgla została formalnie pozytywnie zaopiniowana" - wskazał.

Samorządy, jak wskazał, zgłosiły również wiele kwestii dotyczących cen energii, które nie są częścią projektowanej w tej sprawie ustawy. Uwagi zostaną przekazane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. "Jak zadeklarował pan premier, będziemy o nich rozmawiać, będziemy współpracować. Ale co do zasady, jeżeli chodzi o rozwiązania zawarte w ustawie przedstawionej przez Ministerstwo Klimatu, również zostały pozytywnie zaopiniowane" - powiedział Szefernaker.

"W najbliższych dniach rząd ostatecznie przyjmie oba projekty ustaw, tak aby w przyszłym tygodniu mogły one stanąć na posiedzeniu Sejmu. Bo to są dzisiaj sprawy pilnej wagi, sprawy ważne, takie, na które Polacy czekają. Ważne jest to, że ta dzisiejsza dyskusja nie miała charakteru politycznego" - podkreślił wiceszef MSWiA.

O projekcie w sprawie cen prądu mówiła wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Projekt zakłada m.in. maksymalną cenę energii elektrycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i podmiotów wrażliwych, która ma wynieść 785 zł za MWh.

Jak podkreśliła wiceszefowa MKiŚ, stanowiska rządu i samorządów były w dużej części zbieżne. Dodała, że z samorządowcami uzgodniono m.in. kwestię doprecyzowania listy podmiotów, które zgodnie z projektem obejmie mechanizm maksymalnej ceny prądu.

Łukaszewska-Trzeciakowska wyraziła przekonanie, że obie strony dojdą do porozumienia w sprawie tych rozwiązań. "Bardzo się cieszę, że samorządy zadeklarowały ze swojej strony też skłonność do oszczędzania jako konieczną w warunkach wojny energetycznej wywołanej przez Putina" - powiedziała.

Samorządowcy o swoich uwagach do rządowych propozycji mówili na briefingu po posiedzeniu Komisji Wspólnej. Współprzewodniczący KWRiST, starosta poznański Jan Grabkowski wyraził zadowolenie z rozmów, bo były merytoryczne i pozbawione polityki.

Grabkowski odniósł się m.in. do projektu o dystrybucji węgla. Jak wyjaśnił, rząd traktuje handel paliwem stałym jako zadanie zlecone gmin, jednak samorządy nie do końca z takim podejściem się zgadzają. "Dzisiaj uzgodniliśmy, że nie podnosimy tego tematu. Mówimy: można to robić, tylko chcemy mieć szczegóły. Kto będzie za to płacił, kto będzie dawał gwarancje finansowe - bo my nie mamy tego w budżetach - żebyśmy mogli rozmawiać z dystrybutorami, którzy na dzisiaj prowadzą tego typu działalność gospodarczą" - tłumaczył samorządowiec.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski podkreślił, że najważniejszą kwestią jest to, żeby samorządy mogły zająć się dystrybucją razem ze spółkami, które na co dzień się tym zajmują. "Oczywiście rząd przeprowadzi tę ustawę, żeby móc zlecać jako zadanie zlecone gminom handel węglem, ale my nie jesteśmy do tego przygotowani. Stąd też byśmy chcieli to robić ze spółkami węglowymi i mieć też gwarancję, że cena nie będzie podnoszona" - powiedział.

Szefernaker, pytany później o tę uwagę, zaznaczył, że rząd odnosi się do niej pozytywnie i współpraca gmin z przedsiębiorcami jest już zapisana w projekcie.

Prezydent Sopotu tłumaczył też, że samorządowcy zaapelowali o zdjęcie z węgla akcyzy i podatków, aby surowiec ten był jak najbardziej dostępny dla mieszkańców.

W sprawie cen prądu Karnowski podkreślił, że głównym postulatem samorządów jest utrzymanie zerowego podatku. Pytana o to wiceminister klimatu zaznaczyła, że to decyzja rządu, nie resortu. Wiceszef MSWiA dodał, że kwestia podatku zerowego nie dotyczy projektowanej ustawy, ale premier poprosił o takie wnioski w wersji dokumentu i rząd się do nich odniesie. (PAP)

