Paliwowa drożyzna nie odpuszcza. LPG najdroższy od 2012 roku

Wciąż nie widać sezonowego spadku cen paliw w Polsce. Co więcej, poza benzyną średnie ceny pozostałych paliw znów wzrosły. W przypadku autogazu mówimy tu o najwyższych cenach od przeszło 9 lat.

Średnia cena detaliczna benzyny Pb95 utrzymała się bez zmian na poziomie 5,72 zł/l – wynika z danych BM Reflex. To w dalszym ciągu najwyższa wartość od przeszło 9 lat oraz o 17 gr/l niższa od nominalnego rekordu z kwietnia 2012 roku.

Olej napędowy tankowaliśmy przeciętnie za 5,46 zł/l, a więc o grosz na litrze drożej niż tydzień temu. Po raz ostatni taki wysokie ceny „diesla” widzieliśmy w październiku 2013 roku. Średnia cena detaliczna autogazu podniosła się o 3 gr/l i osiągając wartość 2,80 zł/l wyznaczyła najwyższy poziom od czerwca 2012 roku.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

Ceny paliw w Polsce są więc nie tylko bliskie historycznych rekordów, ale też mocno wyższe niż rok temu. Benzynę tankujemy średnio o 1,23 zł/l drożej niż rok temu, olej napędowy kosztuje o 1,07 zł/l więcej, a autogaz o 78 gr/l więcej.

W najbliższych dniach raczej nie ma co liczyć na spadek cen detalicznych, ponieważ ceny hurtowe wciąż utrzymują się na podobnych poziomach co pod koniec wakacji. 10 września PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper 95 po 4 465 zł/m3, czyli po ok. 5,49 zł/l po doliczeniu 23% podatku VAT. Przy tym poziomie implikowanej marży detalicznej (średnio 23 gr/l) raczej trudno liczyć na obniżki w detalu. Kosmetyczne zmiany miały też miejsce w przypadku oleju napędowego, który w płockiej rafinerii kosztował w piątek 4 312 zł/m3, a więc 5,30 zł/l po doliczeniu VAT-u.

Wysokie ceny paliw w Polsce to w przeważającej mierze efekt kombinacji stosunkowo drogiej ropy naftowej oraz utrzymującej się od marca 2020 roku słabości złotego. W piątek ropa Brent była notowana po przeszło 72 USD za baryłkę, a więc tylko nieznacznie taniej niż tydzień temu. Niestety, złe wieści dla kierowców nadeszły z frontu walutowego, gdzie po ostatnich wypowiedziach prezesa NBP Adama Glapińskiego doszło do wymazania umocnienia złotego z początku miesiąca.

