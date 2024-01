Ceny paliw spadły 9. tydzień z rzędu. Benzyna wciąż podejrzanie droga

Przed zimowymi feriami benzynę, olej napędowy oraz autogaz zatankujemy o kilka groszy taniej niż przed tygodniem. Problem w tym, że w przypadku benzyny Pb95 detaliczne ceny utrzymują się na poziomach wyraźnie wyższych, niż wynikałoby to ze stawek w hurcie.

Za nami dziewiąty z rzędu tydzień delikatnego spadku średnich cen detalicznych paliw w Polsce. Po dwóch tygodniach stycznia benzyna Pb95 kosztowała przeciętnie 6,24 zł/l i była o 2 gr/l tańsza niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex. Olej napędowy tankowano przeciętnie po 6,40 zł/l, a więc o 3 gr/l mniej niż przed tygodniem. Średnia detaliczna cena autogazu ukształtowała się na poziomie 2,89 zł/l, a więc o 2 gr/l niższym niż poprzednio.

Przez poprzednie 9 tygodni średnia cena benzyny Pb95 obniżyła się o 32 gr/l, a oleju napędowego o 34 gr/l. Wcześniej jednak ceny paliw poszły ostro w górę. Stało się tak po tym, jak Orlen zakończył „przedwyborczą” promocję, w ramach której oferował paliwa w hurcie po zaniżonej cenie. Teraz ceny benzyny w płockiej rafinerii są bardzo zbliżone do tych z pierwszej połowy października, ale paliwo to na stacjach z reguły kosztuje wyraźnie ponad 6 zł/l.

Na pocieszenie można dodać tylko, że ceny paliw są niższe, niż były rok temu. Benzyna Pb95 średnio kosztuje o 28 gr/l mniej niż przed rokiem (-3,5% rdr). Olej napędowy przez ostatnie 12 miesięcy potaniał aż o 1,23 zł/l, czyli o 15,3% rdr. Autogaz jest o 25 gr/l (czyli o 6,7%) tańszy niż rok temu.

Detaliści trzymają wysokie marże na benzynie

W przypadku benzyny obserwujemy ten sam problem co w poprzednich tygodniach, tj. paliwo to jest w detalu nieproporcjonalnie droższe niż w hurcie. 12 stycznia Orlen oferował benzynę Eurosuper95 po 4 763 zł/m3, a więc po ok. 5,86 zł/l po doliczeniu 23% VAT (akcyza i inne parapodatki są już wliczone w cenę hurtową). To o 38 gr/l mniej od przeciętnej ceny detalicznej. Dla porównania, wieloletnia średnia marża detaliczna wynosi 24 gr/l. Obecna implikowana marża detaliczna jest więc o 58% wyższa od „normy”.

Unormowała się za to sytuacja w przypadku oleju napędowego. Paliwo to w piątkowym cenniku płockiej rafinerii wyceniono na 5 048 zł/m3, a więc mniej więcej po 6,21 zł/l po doliczeniu VAT-u. Średnia cena na stacjach jest o 19 gr/l wyższa. To rezultat zbieżny z historyczną średnią dla marży detalicznej w przypadku tego paliwa wynoszącej 20 gr/l.

Rząd podniósł podatki od paliw

Już od ponad roku obowiązuje stara, w 2012 roku „tymczasowo podniesiona” do 23%, stawka VAT na paliwa. Od 1 stycznia 2022 roku wróciły też wyższe stawki akcyzy. Dodatkowo, pod koniec 2023 roku rząd podniósł nam inny parapodatek zawarty w cenie paliwa. Chodzi o stawkę opłaty paliwowej, która od nowego roku wzrasta aż o 13,2%. W praktyce powinno się to przełożyć na ceny benzyny wyższe o ok. 2,8 gr/l, a oleju napędowego o ok. 6 gr/l, niż byłyby one bez tej podwyżki.

Warto też pamiętać, że przy 8-procentowym vacie litr benzyny i mógłby kosztować ok. 5,40 zł, a oleju napędowego 5,65 zł.